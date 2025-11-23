Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Romper yugos

Montserrat Bogaert

Avanza en libertad

No te conformes; provoca un rompimiento que transforme tu vida 

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Isaías 58:6

Dios conoce nuestra angustia y nuestro sufrimiento; él no es indiferente como a veces imaginamos. Por el contrario, está esperando que tomemos la decisión de levantarnos contra toda opresión y que clamemos hasta que se rompan los yugos que nos mantienen atados.

Dentro de nosotros existe una tendencia a la conformidad, una actitud pasiva que fácilmente se adapta a las circunstancias. Pero esa no es la voluntad de Dios; él desea despertar en nosotros una valentía que luche contra aquello que nos quita nuestra libertad.

Por eso, rompe con toda condición que no te permite avanzar. No te conformes; provoca un rompimiento que transforme tu vida y te afirme en la verdad, que es la garantía segura de nuestra libertad.

Montserrat Bogaert

