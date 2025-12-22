Avanzamos, pese al histórico tropezón de Leonel

Creado: Actualizado:

Apenas iniciado diciembre, el día 9, en medio de las suaves brisas propias de la temporada, fueron inaugurados en Miches los complejos turísticos Dreams y Secrets Playa Esmeralda, con una inversión superior a los RD$23,000 millones.

Ambos proyectos, operados bajo la Hyatt Inclusive Collection, generarán 1,600 empleos directos, cifra que se elevará a 2,000 en los próximos meses. Se trata de iniciativas concebidas en plena pandemia, cuando la incertidumbre global paralizaba economías enteras, lo que las convierte en una apuesta audaz y en una clara señal de confianza en que el desarrollo de la República Dominicana no solo avanza, sino que es imparable.

Estas inversiones forman parte de los US$4,800 millones proyectados como flujo total de Inversión Extranjera Directa (IED) para el cierre de 2025, una cifra récord histórica, como también lo fueron entonces los US$4,523 millones alcanzados en 2024.

En una mirada prospectiva al año que concluye y al que se aproxima, El Caribe tituló el viernes 19: “La economía perfila al cierre de 2025 hoja de ruta con la mirada a 2026”, destacando un balance positivo resumido en: “un mercado laboral fortalecido, inflación contenida, turismo activo y minería en recuperación”.

Al día siguiente, Diario Libre recogió declaraciones de Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana, quien afirmó: “En este mes estamos rompiendo todos los récords y estableciendo nuevas marcas. Vamos a cerrar con más de 11 millones de pasajeros de enero a diciembre, más vuelos en una semana y más pasajeros en un solo día”.

Estas noticias, inequívocamente positivas para el país, reflejan la confianza de inversionistas extranjeros y nacionales en la conducción resiliente y acertada de la economía dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Sin embargo, para seguir avanzando de manera sostenible, es imprescindible resolver el persistente desequilibrio de las finanzas públicas, es decir, la brecha entre lo que el Estado ingresa y lo que está obligado a gastar.

Ese déficit fiscal tiene un punto de inflexión claro: la salida del gobierno del presidente Leonel Fernández en 2012. En ese momento, diversos medios informaron que “el déficit sería de RD$187,000 millones” (véase, por ejemplo, Diario Libre, 14 de noviembre de 2012).

Más aún, el veterano dirigente y entonces vocero del PRD, Héctor Guzmán, reveló el 13 de octubre de 2012 al periodista Fausto Rosario Adames, director de Acento.com, que “Leonel llevó el monto de los certificados del Banco Central de RD$87,000 millones, que encontró en 2004, a más de RD$200,000 millones, y fue quien elevó el déficit acumulado del gobierno a RD$409,000 millones”.

Esta cifra equivalía aproximadamente a 16.9 % del PIB, una carga financiera sencillamente inmanejable para los ingresos del Estado a partir de 2012.

Desde entonces, los gobiernos dominicanos se han visto forzados a formular cada año el Presupuesto General del Estado con un financiamiento creciente, mediante préstamos que hoy rondan un tercio del total de los ingresos, empujando al país a un endeudamiento estructural.

Con deuda se han cubierto —y se siguen cubriendo— gastos esenciales: construcción de escuelas y hospitales, carreteras, caminos vecinales, puentes, pavimentación de calles, provisión de agua potable, pago de médicos, enfermeras, laboratoristas, profesores del sistema preuniversitario y de la UASD, salarios de militares, policías, bomberos, así como toda la nómina y los servicios públicos.

A ello se suman los intereses y amortización de la deuda, que consumen una porción significativa del presupuesto, subsidios eléctricos, al metro y teleféricos, al transporte y a diversos sectores empresariales. Todo ello sostenido, año tras año, con un endeudamiento que no ha dejado de crecer desde aquel déficit heredado en 2012.

Hoy, con una economía que muestra signos claros de fortaleza y crecimiento, ha llegado el momento impostergable de una reforma fiscal que permita equilibrar ingresos y gastos.

Será un proceso complejo y, sin dudas, incómodo. Pero si aspiramos a un desarrollo duradero y responsable, todos tendremos que ponernos de acuerdo y asumir nuestra parte.