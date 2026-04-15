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Bancas vs. escuelas.- Desde hace años nos estamos quejando, sin que ninguna autoridad se haya dado por aludida, de que en este pobre y jodido país hay más bancas de apuestas y lotería que escuelas en las que se imparte el famoso pan de la enseñanza aunque sea duro y chiquito, pero ahora los que se quejan de que hay demasiadas repartidas por todo el territorio nacional son sus dueños, o al menos los que están organizados en la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca). Sus directivos celebraron ayer una rueda de prensa para denunciar el “crecimiento masivo e irregular” de bancas de apuestas, lo que calificaron como competencia desleal, con la complicidad, señalan, del Ministerio de Hacienda y Economía y otras instituciones del Estado. José Armando Cedeño, vicepresidente y vocero de la entidad, dijo que debido a esta situación el fisco está dejando de recibir cientos de millones de pesos en impuestos, pero ni aún así, asegura, el gobierno se decide a fiscalizar esas bancas irregulares, que ya superan en cantidad a las registradas.

No sería la primera vez que cosas así ocurren en este país, donde el dinero público carece de dolientes, pero lo sobran los aspirantes a desviar su curso natural hacia sus bolsillos y cuentas bancarias particulares. La denuncia es seria y merece, desde el Gobierno, una respuesta a los directivos de Fenabanca, que alegan haberse reunido en seis ocasiones con el presidente Luis Abinader y el Ministro de Haciencia y Economía Magín Díaz, pero todo se ha quedado en palabras. Lo que aquí nos preocupa, sin embargo, no es “la competencia desleal” de las bancas irregulares ni la posible complicidad de representantes de organismos del Estado en ese “crecimiento peligroso”, sino lo que eso significa en una sociedad que evoluciona de manera acelerada hacia la superficialidad y la vacuidad. Y lo paradójico, aunque a usted le cueste creerlo, es que quien advierte de los peligros que eso entraña es Fenabanca, preocupada porque República Dominicana pueda convertirse en un “Ludo-Estado”. ¡Que así no sea!