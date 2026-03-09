Barbarie y abuso PN

Creado: Actualizado:

La inauguración del "Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, Ciencia e Innovación contra el Crimen” permitió validar el entusiasmo y la reiteración de los delirios oficiales. El país ha estado cerca de los mejores técnicos internacionales asesores de los organismos especializados en investigación y persecución del crimen y debido al avance logrado, el presidente augura que nos convertiremos en “centro regional de pensamiento y articulación contra el crimen transnacional en el Caribe”. El optimismo fue compartido por la representación del Ministerio de Interior y Policía y desde la Procuraduría General de la República el discurso no fue diferente. “Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción. Donde la evidencia sustituye la improvisación” afirmó el gobernante auspiciador de la nueva policía, su policía reformada. Los hechos traicionan, es encomiable la idealización y las buenas intenciones, sin embargo, la realidad obliga más pie en tierra sin dejar la exposición de la ilusión que facilita la propagación de la buena nueva. Con galardones, discursos e intercambios trasnacionales las ocurrencias cotidianas demeritan la narrativa. Las autoridades presumen de James Bond y estamos más cerca de Torrente. Sin volver al recuento de la cantidad de agentes de la PN encargados de la administración de los puntos de droga existentes en el territorio, la propiedad de Drinks, Car Wash, discotecas- donde todo está permitido-, la participación en el negocio de las armas, la trata de personas, transporte de extranjeros, control de recintos carcelarios y ese etcétera de complicidad delincuencial más que conocido, el comportamiento de la nueva policía en las inmediaciones del Preescolar, Guardería, Little Step (Mi Segundo Hogar)- Ensanche Ozama- es prueba decepcionante. Los policías, rodeados de periodistas, fueron incapaces de controlar una riña. La disuasión aprendida en los centros de formación estuvo en el gas pimienta y en la exhibición de un arma. Lo peor es que del crimen cometido en el recinto escolar, del horror que provoca la acción de la maestra torturadora Yamelsy Matos Beltré quedará solo el abuso policial. En el colectivo más que miedo a la ley existe el menosprecio a su aplicación. Pervertido el sistema, los infractores están al amparo de los reclamos callejeros ahora con espacio en la cloaca digital que juzga, condena y libera. Por doquier se escuchan los clamores de piedad, los motivos para justificar las infracciones cometidas. Luce inservible el articulado del Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes tan inútil como las disposiciones de la ley 24-97. La niña torturada entra a las estadísticas. El Defensor del Pueblo reveló en el "Conversatorio Nacional Contra el Abuso Infantil" -junio 2025- que uno de cada cinco niños es víctima de la violencia en RD.

Lo censurable no ha sido grabar y difundir las imágenes de la tortura y actos de barbarie cometidos por una maestra contra una niña sino su ejecución. Sin olvidar que, como dispone la ley, los centros educativos tienen que garantizar la dignidad y seguridad de los estudiantes y los castigos corporales están prohibidos. Este caso no depende de una delación menos de un acuerdo. Amerita la sanción correspondiente.