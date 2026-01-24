Beca Michel Camilo y los premiados: Why Not?

Creado: Actualizado:

El bullicio y los nervios estaban a flor de piel… Los pasillos del Conservatorio Nacional de Música en Santo Domingo destacaban sus mosaicos a blanco y negro, como parte de un corazón latiendo hasta llegar a permitir que las partituras a ejecutar por talentosos estudiantes brotaran y enriquecieran el ambiente… Javier Vargas –coordinador del programa Berklee en Santo Domingo- no desmaya y se asegura de todos los detalles… Tim Lee se asegura del orden de participación de todos los convocados… Un equipo de jóvenes estudiantes del mismo conservatorio y del Ministerio de Cultura, funge –incansablemente- como asistentes de los trabajos en desarrollo… Varias cámaras son coordinadas –técnicamente- para que la destacada productora y presentadora de televisión Alicia Ortega pueda llevar a cabo un documental que realiza como parte del Programa Berklee en Santo Domingo y, en especial, de los 20 años de la Beca Michel Camilo. Más de 200 estudiantes participan este año en este programa que en esta ocasión utiliza el Conservatorio y el Teatro Nacional. Cerca de 40 becas han estado programadas para ser otorgadas por la institución, además de la esperada Beca Michel Camilo 2026-2030.

A sus 20 años de vigencia, esta vez una selección de 31 estudiantes excepcionales creó las bases para una rigurosa selección, durante todo un día un gran jurado compuesto por Dave Limina –director del Departamento de Piano de Berklee-, Ron Savage –vicepresidente ejecutivo de la institución-, y el propio Michel Camilo, fue escogido el estudiante que llenó todas las expectativas que le hicieron merecedor de recibir la ya codiciada Beca Michel Camilo para cubrirle todo el programa de estudios –Habitación dentro de universidad, alimentación, y colegiatura y libros-, en la prestigiosa universidad, localizada en Boston, Estados Unidos.

Estos calificados jurados buscaron en los aspirantes: arrojo –sin miedo, que el participante esté listo para enfrentar el mundo-, una personalidad jovial –abierta, llena de energía-, que no muestre arrogancia durante su participación -lo que sobresale en la primera nota que toque-… Según el propio Michel “las audiciones son un proceso de descubrimiento”… Desde hace 20 años, Michel Camilo sigue consolidando su sueño de facilitar una vía que impulse por los próximos 4 años a grandes talentos en potencia. Talentos que, por razones de recursos limitados no pueden cubrir las exigencias de toda una carrera completa en el extranjero.

Luego de 20 años, esta beca está sembrando la excelencia a través de jóvenes procedentes de parajes en nuestro país que, eventualmente, tendrán sobradas razones para sentirse cada día más orgullosos… Muestra de ello es que en las audiciones de esta quinta versión, el arte musical ha resaltado valores provenientes de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Sabana Perdida, Los Mameyes, Los Mina, Santiago, Nagua, Santo Domingo, Distrito Nacional, Naco, Herrera, Villa Mella, El Valiente, Los Prados, San Gerónimo, Urbanización Fernández, Arroyo Hondo, Piantini, Sabana Perdida… Y, del interior del país: De Santiago, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Punta Cana, Higuey, La Romana, San Pedro de Macorís, Baní, San Cristóbal, Haina, Moca, Barahona, San Juan de la Maguana y Azua.

“Lo más importante es que los sueños se pueden cumplir, pero ustedes tienen que poner de su parte, y prepararse… Y tener presente que, mientras disfrutan de la oportunidad de ser seleccionados nunca olviden que lo que yo hice por ellos lo puedan hacer por otros”… La historia viene de lejos…. ‘Con mis composiciones a partir de los seis años y medio de edad, me convertí –según la Peer International-, en el ‘Compositor más joven de América’, le externó Michel a la prestigiosa periodista Alicia Ortega, quien dedicó una gran producción a la celebración de estos 20 años de la Beca Michel Camilo y al programa de Berklee en Santo Domingo… Los recuerdos del nacimiento de su internacionalización encuentran su pivote al éxito cuando, en el 1982, la cantante Janis Siegel del Grupo Manhattan Transfer escuchó su pieza Why Not? mientras él la interpretaba en un club de Nueva York, y motiva entonces al resto de su grupo a incluirla en el álbum ‘Bodies and Soul’ y, más adelante, darle la satisfacción de que esa interpretación recibiera un Grammy... El título de esta composición proyecta la filosofía de Michel Camilo… Cuando se te presenta una oportunidad en la vida, ¿Por qué no? – Why Not?

Ganadores: Javier Rosario (2006), Roger de la Rosa (2012), Diego Ureña (2017), Alejandro Taveras (2023), Angel Sánchez (2026).