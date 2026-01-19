Bienvenida al nuevo ministro de agricultura

Creado: Actualizado:

El ingeniero agrónomo Oliverio Espaillat viene precedido del aval de ser un eficiente productor arrocero en el uso de tecnología de punta, específicamente en la mecanización del cultivo. Encuentra al importante ministerio en una etapa crucial, que requiere planificación, dinamismo y acción para encarar la producción y la productividad, que empujen hacia la disminución de precios y carestía, atacando la intermediación comercial.

Conversando con el agrónomo Leonardo Faña sobre sus recomendaciones al nuevo ministro, manifestó que Espaillat Bencosme, posee cualidades humanas de buen amigo y profesional capaz; que debe reunirse de inmediato con todos los productores agropecuarios, grandes, medianos y pequeños, para planificar los niveles de producción, gestionando que la siembra y la cosecha ocurran escalonadas, evitando así, escasez y sobreproducción. Lo exhorta a arrancar de inmediato para recuperar el tiempo perdido.

Las bienvenidas al colega Oliverio Espaillat.

El ostracismo de Faña debería cesar.