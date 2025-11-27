Black Friday un motor de ventas bajo la lupa de ProConsumidor

Creado: Actualizado:

El Black Friday dejó de ser una efeméride importada para convertirse en una de las fechas comerciales más relevantes del calendario dominicano. En los últimos años, la combinación de ofertas presenciales y campañas digitales ha potenciado el volumen de ventas y acelerado el comercio electrónico en el país. Sin embargo, ese crecimiento no ha estado exento de tensiones: la proliferación de promociones y la complejidad de las ventas online han obligado a reforzar la vigilancia de la publicidad para proteger al consumidor.

Un informe sobre el comercio electrónico dominicano explica que ha experimentado un crecimiento sostenido. Estimaciones sectoriales sitúan el volumen de e-commerce en alrededor de US$5,2 mil millones en 2024, con una proyección de crecimiento compuesto anual (CAGR) del 17% hasta 2027, lo que lo acercaría a US$8,3 mil millones en ese horizonte. Este dinamismo refleja tanto la mayor bancarización y digitalización de pagos como una adopción masiva del consumo online por parte de los dominicanos.

Los picos de venta asociados al Black Friday son medibles en los sistemas de pago. Durante la jornada de 2024, las transacciones registradas por la red Visa en la República Dominicana aumentaron en más de un 15% respecto al Black Friday anterior; adicionalmente, el uso de pagos sin contacto (contactless) registró incrementos superiores al 55% en ese mismo periodo. Estos datos confirman que la campaña no solo traslada compras de una fecha a otra, sino que también incentiva la adopción de canales y tecnologías de pago.

Para comercios y cadenas, el Black Friday funciona como un impulsor clave del volumen de ventas previo a la temporada navideña: varias empresas reportan aumentos claros en ingresos y en tráfico, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. No obstante, la experiencia no es uniforme: mientras algunos minoristas notifican alzas significativas, otros perciben desplazamientos temporales de la demanda o competencia de precio que erosiona márgenes. Además, la tendencia a alargar la ventana de promociones, ofertas que se extienden varios días o semanas, transforma al Black Friday en una de las campaña estratégica más amplia que simplemente en un día puntual.

El crecimiento de las ofertas y la complejidad de las plataformas comerciales condujeron a un fortalecimiento de la fiscalización de la publicidad. Por tal razon, ProConsumidor ha reestructurado y reforzado su personal encargado de la detección y de la publicidad engañosa, estableciendo procedimientos para inspecciones, atención de denuncias y aplicación de sanciones como multas, incautaciones y rectificaciones públicas. Estas facultades están amparadas en el marco legal vigente y se han aplicado especialmente en temporadas de mayor actividad comercial para proteger al consumidor.

Las intervenciones de ProConsumidor con inspecciones estacionales y sanciones públicas han funcionado como medidas disuasorias ante prácticas de ofertas falsas o información incompleta en promociones. Sin embargo, la fiscalización enfrenta retos reales como son:

- La fiscalización digital: las ofertas en marketplaces, redes sociales y tiendas online presentan desafíos técnicos y jurisdiccionales todavía.

- Recursos técnicos: vigilar grandes volúmenes de publicidad requiere herramientas de monitoreo automatizado y cooperación con plataformas de pago y redes.

- Educación del consumidor: mejorar la alfabetización financiera y de consumo ayudaría a reducir la vulnerabilidad frente a prácticas engañosas.

Una recomendación que siempre se hace para ayudar a los consumidores a protegerse es:

- Verificar precios históricos cuando sea posible.

- Leer términos y condiciones antes de aceptar una oferta.

- Usar canales de pago seguros y exigir comprobantes.

Mientras que a los comerciantes se les exhorta a:

- Publicar términos claros y registros que respalden descuentos.

- Evitar prácticas de comparación de precios que puedan resultar engañosas.

- Coordinar buenas prácticas con ProConsumidor para asegurar cumplimiento y evitar sanciones.

El Black Friday ha demostrado ser una palanca comercial con impacto medible en la economía dominicana, especialmente por el empuje al comercio electrónico y la digitalización de pagos. La función fiscalizadora de ProConsumidor actúa como contrapeso necesario: protege consumidores, promueve competencia leal y fortalece la confianza en el mercado. No obstante, la transición digital exige recursos nuevos, protocolos ágiles y cooperación entre autoridades, plataformas y empresas para que el crecimiento se sostenga sin sacrificar transparencia ni equidad.