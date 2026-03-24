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¡Qué cachaza!- Por ser un político con escasa presencia pública y que suele hablar poco, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente-propietario del PRD, debería afinar mejor sus declaraciones públicas, no soltar lo primero que le pasa por la cabeza o que se asienta en la punta de la lengua cuando ve un micrófono o una cámara de televisión, ya que pueden tener el efecto contrario al perseguido o enviar un mensaje confuso a sus destinatarios; lo que, por desgracia, es lo que suele hacer la mayoría de nuestros políticos cuando están en la oposición. Pero criticar por criticar, desde la mezquina lógica de la politiquería, nada aporta al debate de los problemas nacionales, y es por eso que su contribución a sus soluciones son siempre escasas o simplemente inexistentes, ya que no pasan del bla bla bla y el declaracionismo reactivo y de oportunidad. Porque decir, con toda la cachaza del mundo, que la incapacidad que le atribuye al Gobierno el presidente del PRD ha resultado mas perjudicial para el país y su economía que los casos de corrupción suena a burla y choteo, pero también a otra forma de banalizar la corrupción, de minimizar su impacto social y el daño que provoca.

Opinión Ocurrencias legislativas Claudio Acosta

Alguien debería decirle al ingeniero Vargas Maldonado, a modo de información, que la corrupción que se le atribuye a los gobiernos del PLD supera, según cálculos a ojo de buen cubero, los RD$500 mil millones, chelitos mas chelitos menos, recursos con los que podríamos construirle un segundo piso a la República Dominicana, como dijo hace ya algunos años doña Licelotte Marte de Barrios, que ahora sabemos no exageraba ni mucho menos. El PRD y su presidente formaron parte de esos gobiernos, por lo que no faltará quien considere sus declaraciones como una forma cínica y descarada de justificar el saqueo de sus aliados políticos, de lo que son una muestra bastante representativa los casos que nataguean en los tribunales de justicia, pero el que oyó a Vargas Maldonado y no lo conoce pudo pensar que ni siquiera se ha enterado.