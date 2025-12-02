Camarita, camarón… El celular en la profesión

Creado: Actualizado:

Por NELSON MARRERO DIAZ

En la redacción de antes todo pesaba: las cámaras, las baterías, las cintas… También el día a día, que empezaba con una marcha contra el reloj. Era una rutina intensa, casi mecánica, pero llena de momentos que hoy parecen irrepetibles.

El camarógrafo cargaba más de 25 libras al hombro, bajo el sol y la humedad que nunca daban tregua. Si la imagen salía azulada, había que resolver con lo que hubiera a mano. Casi siempre era una hoja, una pared o una camisa blanca. La solución aparecía donde fuera.

En medio del bullicio, se escuchaba el comentario de algún curioso: “¡qué camarón!”. Y sí, lo era. Ese equipo imponía respeto solo con verlo pasar.

De regreso a la planta, tocaba rebobinar. Nada de atajos. Luego, la carrera: escribir, corregir, montar los cortes, grabar la voz. Todo en cadena. Todo rápido. Todo con la presión de no fallar.

Sin automatización, sin apps, sin inteligencia artificial (IA), se empujaban los equipos hasta el límite. Y aún así, salía. Siempre salía.

Siendo honestos, no extraño esa época. Hoy la pregunta de todos es: “¿Cuál cámara recomiendas para estos tiempos?”. Y mi respuesta es simple: depende de la necesidad que tengas. No hay una sola respuesta, cada proyecto pide lo suyo.

El debate sigue: cámaras grandes contra celulares. Pero compararlas es perder tiempo. Cada una tiene su rol. Las cámaras profesionales siguen siendo el estándar en cine, publicidad y proyectos exigentes. Los celulares, en cambio, dieron inmediatez y la posibilidad de contar desde cualquier lugar, sin pedir permiso.

Al final, lo importante no es el tamaño del lente, sino quién está detrás. El talento no se mide en píxeles, porque —como se dice— no es la flecha, es el indio.