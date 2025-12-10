Carolina Mejía en San Gerónimo

Creado: Actualizado:

El presupuesto participativo para la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento que requieren las comunidades de las urbanizaciones, ensanches y barrios de nuestra capital encontró una nueva ejecución en el sector de San Gerónimo.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional devolvió y acrecentó el esplendor y la utilidad al área infantil, al gazebo, la jardinería y a las máquinas para hacer ejercicios, que conforman al maravilloso parque de San Gerónimo, de conformidad a lo aprobado por los munícipes de esa urbanización en una asamblea convocada por la junta de vecinos, en la que también eligieron los delegados y suplentes responsables de dar seguimiento a la implementación de los trabajos de mantenimientos y obras acordadas con el ayuntamiento.

La alcaldesa Carolina Mejía encabezó el acto de entrega de las obras de recuperación y remozamiento de las diversas áreas del parque de San Gerónimo, en el que recibió un pergamino de reconocimiento que le fue otorgado por la junta de vecinos. Igualmente fue reconocido el regidor Giancarlo Vega, quien propuso a la sala capitular la inclusión de San Gerónimo entre las comunidades que debían ser favorecidas con el presupuesto participativo del año 2025, debiendo la alcaldesa disponer asignación adicional.

En el acto organizado esplendorosamente por la hija del héroe nacional Jesús de la Rosa, Yolanda de la Rosa, directora de los proyectos de innovación del ayuntamiento, estuvo representada la comunidad con las palabras de agradecimiento a cargo del cogestor designado para garantizar la preservación del parque, así como en el discurso de la dirigente comunitaria Marcela Poché y las palabras de la presidenta de la junta, Mishel Matos

Estas obras de remozamiento, la iluminación con el cambio de bombillos y la colocación de luces de Navidad los árboles, que fueron donados en la gestión municipal de José Francisco Peña Gómez, tienen a esa área de recreación llena de alegría y satisfacción a la gente de ese sector capitaleño, a los jóvenes, a los niños y a los más viejos, que aprovechan al máximo las áreas destinadas a ejercitarse, el compartir y la recreación a toda hora.

Al darle las gracias a la alcaldesa y recordar los aportes de Peña Gómez, estamos obligados a reconocer el aporte del el ex alcalde Roberto Salcedo en cuya gestión se ejecutó se hizo el parque, y a los diligentes comunitarios Porfirio Soto, Cecilio Taveras, la fallecida doña Victoria Arbaje Ramirez, Rosy Ferdinand, Julia Mancebo y otros encabezados, por la extraordinaria dirigente comunitaria Marcela Poché.