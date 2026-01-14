Caza Maduro podría ser un “ensayo”

Creado: Actualizado:

Hasta ahora, al presidente de EEUU, Donald Trump, todo le ha salido de maravilla y se ha evitado recurrir a coloridos y justicieros discursos, como los usados por los Bush en los tiempos que destrozaron a Panamá e Irak, para justificar las voladuras de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en donde han muerto más de 100 personas. Solo se dice que llevaban drogas.

Se dice que el ataque a Venezuela fue impecable cuando unas 152 aeronaves penetraron a territorio del país sudamericano la madrugada del pasado sábado 3. Los invasores cortaron la electricidad, las comunicaciones y neutralizaron los radales, para luego bombardear instalaciones civiles y militares. Mataron un centenar de personas. (Incluido 32 cubanos que eran de seguridad, según los informes) Y EEUU coronó su intervención con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En la continuidad de su accionar contra Venezuela, tema que ha opacado las orgías de Jeffrey Epstein, Trump no ha tenido que invocar palabras bonitas como “derechos humanos” , “democracia”, “Dios”, “libertad” o “raza” -como esperaban analistas- sino que ha ido al grano y ha señalado que quiere “acceso total” y por “tiempo indefinido” al petróleo venezolano. Y puso a tres de sus hombres a cargo de Venezuela y su “oro negro”: al secretario de Estado, Marco Rubio, al ministro de Guerra, Pete Hegseth, y a Stephen Miller, asesor de Seguridad y Migración. Por si había dudas, las acciones del presidente estadounidense, quien pidió a Venezuela romper con Rusia, China, Cuba e Irán, confirman que para EEUU no hay mandatario ni país seguro lo que podría disparar el armamentismo.