CDP-periodista Arismendy R.

El periodista y agrónomo Arismendy Rodríguez murió en un accidente de tránsito, y fue enterrado el pasado martes en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte. Me dio vergüenza ajena, porque no vi a ningún directivo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) allí. Debió haber alguien de nuestro colegio, que no es de un grupo, sino de todos los periodistas. Me dio pena, porque el único periodista que estuvo allí fue este servidor. Los dirigentes de las últimas directivas del CDP se han apartado de la mayoría de sus miembros. No se comunican por correo ni por WhatsApp con la mayoría. Creo que es por eso que en las elecciones cada vez votan menos. Arismendy estuvo activo muchos años como periodista y como agrónomo. Hasta la hora de su muerte fue el relacionador público del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y seguía en el Departamento de Extensión de Ministerio de Agricultura, en donde fue dos veces subdirector de Relaciones Públicas y Comunicaciones, funciones que desempeñó muy bien, debido a su don de gente. Era capaz, servicial, solidario y bonachón, si se quiere. Además, fue buen compañero en los lugares de trabajo. Atendía siempre su cartón. Arismendy trabajó en el periódico Listín Diario y en El Caribe, entre otros medios.

El entierro

En la ceremonia hablaron su hija, quien destacó sus enseñanzas, el trato amable que le dio y sus hijos. Uno de sus hermanos, lo definió como un hombre correcto, una cuñada y dos amigos, que lo calificaron como un hombre solidario y de buen trato.