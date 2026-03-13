Creado: Actualizado:

De cerebros y feminicidas.- Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, consternados frente a un hecho violento y desgarrador del que no creíamos capaz a su protagonista, qué habrá pasado por su mente que lo llevó a esos brutales extremos, pero por supuesto nunca conocimos la posible respuesta. Un estudio realizado por primera vez en el país por la UASD, Cedimat y la Fundación Manantial de Vida sobre marcadores neurológicos y psicológicos de feminicidas mediante resonancia magnética, trata de responder a esa pregunta. Según ese estudio, en el que se realizaron pruebas a mas de cien hombres divididos en tres grupos para, posteriormente, comparar los resultados, se identificaron marcadores neurológicos, neuropicológicos y psicológicos comunes en los feminicidas.

También fue posible establecer que estos muestran una menor densidad de materia gris en regiones cerebrales vinculadas al control del comportamiento y la regulación emocional, así como alteraciones en la conectividad en la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo y las emociones. ¿Pero cuál es la utilidad de ese estudio de cara a la epidemia de feminicidios que nos azota? El doctor en Psicología Jorge Morillo, uno de sus presentadores, lo dijo con pocas palabras; “La prevención es un tema de salud mental. Queremos anticiparnos, ponernos delante del evento para salvar vidas. La idea no es justificar la acción, es explicarla y prevenir”. Que podamos entender mejor porqué los hombres siguen matando a tantas mujeres es una gran ayuda ya que se trata de un fenómeno social ante el que nos sentimos impotentes, sobre todo si contribuye a fortalecer las estrategias de prevención de la violencia de género y salvar vidas. Pero es una lástima, y perdonen el desvarío futurista, que a pesar de los prodigios de la miniaturización no haya todavía equipos portátiles para realizar resonancias magnéticas que las mujeres puedan usar, en modo preventivo, cada vez que conozcan un hombre que les interese.