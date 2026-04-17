El Chacal y sus atentados terroristas

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Inicio este artículo refiriéndome a Carlos Ilich Ramírez Sánchez también conocido por el alias “Carlos El Chacal” quien es un guerrillero y revolucionario venezolano, conocido por haber llevado a cabo una serie de asesinatos y atentados entre 1973 y 1985, siendo uno de los terroristas políticos más notorios mundialmente. También fue miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y posteriormente de un grupo propio. Actualmente purga una cadena perpetua en Francia por el homicidio de dos agentes de la Dirección de Persecución del Terrorismo (DST). Si bien es considerado un terrorista por Francia, Israel y Estados Unidos otros estados como la antigua Libia de Gadafi, Irán y Palestina lo consideran héroe de la causa antisionista. Ramírez proviene de una familia acaudalada de Caracas, hijo de Jorge Ramírez Navas, nacido en Venezuela, militante activo del Partido Comunista de Venezuela y de Elba María Sánchez también venezolana quien fuera ama de casa. Los tres hijos de la familia fueron llamados Ilich, Vladimir y Lenin honrando al líder fundador del comunismo mundialmente. En estas convicciones políticas crecieron los hijos de la familia Ramírez Sánchez. Después de vivir en Jamaica, México y Bogotá, Ilich vivió en Caracas con sus padres en una urbanización obrera. Estudió bachillerato en un liceo de esa ciudad conociendo líderes de las juventudes comunistas del PCV. Empero, no participó en la lucha armada Venezolana. Posteriormente ingresó a la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en Moscú.

Durante los setenta fue expulsado de Moscú por excesivos desórdenes en la Patricio Lumumba motivado por sus continuas fiestas con mujeres y licor que eran su costumbre. Se trasladó a Jordania, donde logró, por sus contactos realizados en Moscú, un cupo para entrenarse militarmente en 1970. Luego pudo retirarse por gestiones de su antiguo amigo Antonio Dages-Bouvier quién lo vinculó al Frente Popular para la Liberación de Palestina FPLP integrándose como parte de esa organización Antisionista. En Julio 1973 viaja a París para encargarse como jefe del enlace del FPLP con grupos prorevolucionarios de Alemania y Japón tras objetivos israelíes. Una acción muy conocida de Carlos es el intento de homicidio de Joseph Sieff en diciembre 30, de 1973 el Chacal penetra fácilmente la residencia de Joseph Sieff el más rico de Inglaterra y presidente de la Federación Sionista de allí quien estaba duchándose, le disparó un proyectil que impactó en el rostro pero no logró matarlo. Ilich se escabulló antes de llegar Scotland Yard. Después, en Julio 28, 1975 Ilich compartía con estudiantes sudamericanos en un apartamento en París cuando un grupo de policías franceses de la DST que investigaba una red criminal árabe llegó al apartamento donde Ilich se divertía con música y licor. Alguien señaló a Ilich como portador de un maletín con armas y papeles del FPLP. Inmediatamente disparó matando dos policías, quedando otro policía gravemente herido. Aprovechó para desaparecer en Yemen del Sur. Por esos homicidios fue condenado a cadena perpetua en París Diciembre 24, 1997.

Anteriormente al hecho de París su actuación más notoria había sido su incursión en diciembre 21, 1975 atacando la sede de la OPEP en Viena que le dio repercusión mundial comandando ese asalto con dos compañeros. Tomó como rehenes los representantes de países miembros de la OPEP incluyendo su notorio compatriota Valentín Hernandez. El secuestro prosiguió viajando a Argelia tanto los secuestradores como los rehenes. Por muchos años fue el fugitivo más buscado internacionalmente. En agosto 15, de 1994 Ilich fue capturado en Jartun capital de la República de Sudán por su propia escolta armada quien lo trasladó a un aeropuerto privado entregándolo a miembros encubiertos de la Policía Francesa DST para, a su vez, llevarlo aprisionado, en vuelo privado, a Francia, donde fue condenado a cadena perpetua. No sería aventurado asumir que si El Chacal no estuviese privado de libertad, purgando su condena a cadena perpetua, cada día, sin falta, estaría poniendo en práctica su fanática ideología antisionista perpetrando inusitados e inéditos atentados terroristas, a través de todo el mundo, en contra de Israel y sus aliados, a favor de Irán.