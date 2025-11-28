China y Estados Unidos: ante una encrucijada por el control global (13)

Creado: Actualizado:

Al ser derribado el Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, los Estados Unidos y ante sus contrarios ideológicos se colocaron como por todos es bien sabido, por encima de Rusia, país este al que se le consideraba hasta ese momento la segunda potencia mundial y quien en todos los órdenes también combatía por el control universal.

Sin embargo, durante los últimos 15 o 20 años, (tal vez un poco más), el mundo ha estado observando la fiera manera de cómo el llamado “Gigante Asiático” (China), ha estado moviendo sus fichas a través de inteligentes jugadas dentro del ajedrez geopolítico, lo que ha estado poniendo en serios aprietos a quienes desde occidente y hasta el momento controlan gran parte del mundo.

Aunque con serios nubarrones, los Estados Unidos mantienen su hegemonía en una porción muy significativa del planeta, del otro lado del globo terráqueo existe la seria amenaza de los chinos, los que de manera muy decidida han estado trabajando con la clara idea de quitarles la supremacía a la citada nación norteamericana.

Si estos no se sacuden y a través de estrategias muy bien elaboradas no se reinventan para reconquistar esos espacios que para nadie es un secreto han estado perdiendo, sobre todo en occidente, el papel protagónico y la influencia que en los múltiples escenarios de poder mundial han tenido durante muchos decenios, lamentablemente podrían perderlo.

Para los lectores de geopolítica, geoestrategia y geo poder, de manera muy pronunciada a través de los libros de Pedro Baños y otras luminarias que tratan a profundidad estas temáticas, es fácil llegar a la conclusión de que el mundo se encuentra ante una terrible e indescifrable encrucijada con relación a cuál de las dos superpotencias terminará controlando el planeta.

Es lo que en el libro La encrucijada mundial. Un manual para el mañana de don Pedro Baños hemos estado observando a través de sus 608 páginas.

Aquí el citado ex Coronel e intelectual español viene tratando de manera científica en cada uno sus interesantes 10 capítulos, una serie de temas y que al lector una vez concluida su lectura podría tener otro tipo de entendimiento sobre los múltiples e imperantes argumentos que para el control global esgrimen estas dos superpotencias y que Baños trata con elegante maestría en cada una de sus páginas.

Muy a pesar del control que todavía los norteamericanos ejercen en el mundo, en donde para nadie es un secreto que hasta el momento llevan una buena delantera sobre sus demás contrincantes por la carrera del control global, sin embargo, “Es más que obvio que China se ha convertido en la verdadera bestia negra para Estados Unidos. Las reacciones de algunos de los principales líderes estadounidenses así lo dejan de manifiesto desde hace tiempo”, página 343.

Más adelante y en la misma página, el citado autor nos indica, que como prueba de lo anteriormente dicho, hay que recordar que en el 2020, el entonces Secretario de Estado Mike Pompeo “anunció la creación de una coalición global contra China, declarando abiertamente que el régimen comunista chino era una amenaza para Estados Unidos y para el mundo occidental en general”.

Luego en el 2021, recuerda Baños, el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), vuelve y hace otras insinuaciones, pero esta vez un poco más enérgicas cuando “calificó al gigante asiático como la amenaza geopolítica más importante para Estados Unidos en la actualidad”, página 344; aduciendo que tanto el Pentágono como las diversas entidades que tienen que ver con el manejo de la inteligencia estadounidense, en lo adelante pudieran ser superados por China en la perfección y uso de los recursos tecnológicos, y a seguida reflexiona, que de continuar las cosa como van y que surjan posibles crisis en el ámbito bélico, las posibles repercusiones negativas para el citado país occidental podrían ser desbastadoras.

“En realidad, todas estas declaraciones y actuaciones ocultan el temor de Estados Unidos a ser definitivamente sobrepasado en todos los aspectos por China, de modo que sea este país asiático el que le arrebate el cetro mundial del que ha disfrutado con plenitud desde el 1991, una vez que despareció su otro gran rival geopolítico, la Unión Soviética”, página 344.

Tal y como lo vimos en la entrega anterior en este mismo medio bajo el título: El modelo de China como geo estrategia para el control mundial, esta poderosa nación se ha venido preparando desde el 221 a.C, con un objetivo muy claro del cual nunca han renunciado y que según observamos, sus gobernantes han venido tomando medidas que también enumeramos en entregas pasadas.

Lo anterior nos indica de manera muy bien articulada que los chinos además de otros elementos, han venido trabajando algunos de los temas que se han considerado puntos débiles en sus rivales occidentales y los cuales han sido analizados de manera paciente y con cierta dosis de inteligencia política emocional.

Entre esos elementos que los citados orientales han venido trabajando y que hasta el momento les han resultado exitosos, podríamos citar temas tales como la exportación de su cultura, la solidaridad económica con aquellos países puestos en sus miras como puntos importantes para sus planes geopolíticos y estratégicos.

También la expansión de su tecnología entre otras variantes que han sido trabajadas por sus llamados tanques de pensadores, elementos estos que quiérase o no, las actuales autoridades estadounidenses tienen que trabajar antes de que su hegemonía continúe lacerándose como se observa.

“Todas estas medidas indican que China se está preparando para una agudización de la guerra económica con Estados Unidos, que no duda que se irá materializando paulatinamente, sobre todo a medida que Washington perciba cómo se debilita su poder mundial”, página 351.

Ahora bien, todos estos elementos que hemos considerados como ventajosos para China, tienen sus escollos en el gran poder que todavía exhibe los Estados Unidos, un país con notables intelectuales y un poderío bélico y tecnológico inmenso que además de sus sistemas ideológicos sustentado sobre la democracia, contrario a China que es considerado autocrático, pero con fuertes cimientos basados en el socialismo capitalista, es algo que ante los sectores progresistas-conservadores del mundo les pudieran dar ciertas ventajas, los cuales si son aprovechadas con estrategias ya enumeradas en párrafos anteriores, a los orientales les sería todavía un poco cuesta arriba conquistar a estos países que como los nuestros, estamos acostumbrados a vivir en plena democracia.