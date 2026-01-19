China rompe récord en comercio exterior

Creado: Actualizado:

En 2025 China marcó récord en superávit con 1,19 billones (millones de millones) de dólares, 20% más que en 2024.

Más impresionante por haber sido un año de desafíos y tendencias geopolíticas negativas como tal vez no se había registrado antes. El flujo comercial total -exportaciones más importaciones- fue de 6,48 billones de dólares. Crecimiento sostenido por nueve años consecutivos, desde 2017.

En el XIV Plan Quinquenal, 2021-2025, el acumulado del flujo comercial fue de 28,2 billones, un incremento de 40% con relación al XIII Plan Quinquenal para una tasa de crecimiento promedio anual del 7,1%.

Varios factores explican el imponente ritmo del comercio exterior chino: el país ha reestructurado su comercio internacional ante las dificultades con EE. UU. logrando exportaciones por unos 3,69 billones de dólares, en tanto las importaciones alcanzaron los 2,5 billones.

El entramado comercial del país siguió expandiéndose llegando a más de 240 países y regiones en los que en más de 190 aumentó el comercio recíproco. China es un importante socio comercial de160 naciones, más de 20 por encima del 2020. Con los socios de la Franja y Ruta de la Seda el intercambio bilateral alcanzó 3,3 billones, incremento interanual del 6,3%. Este flujo comercial representa el 51,9% del total del comercio exterior chino.

Mientras en 2024 las exportaciones chinas a EEUU fueron del 14,7% (Beijing curándose en salud las había ido reduciendo desde el 20% que representaban en 2018), en 2025 fueron solo del 11,1% de su total exportable, pero a la UE, al Sudeste Asiático, Africa y Latinoamérica crecieron 8,4%, 13,4%, 26% y 7% respectivamente.

Disponiendo del sistema industrial mas completo del mundo, por categorías y cadenas de suministros, sustentado además en profunda integración con la innovación tecnológica e industrial, China se adapta rápidamente a las demandas del mercado internacional; por ello, ahora se le considera “el mercado del mundo”.

China ha superado la venta de bienes de menor costo: juguetes, zapatos, ropas, sustituyéndolos por productos de alta tecnología como semiconductores, maquinas herramientas de alta gama, robots industriales.

Las exportaciones de alta tecnología totalizaron 740 mil millones de dólares.

En el campo de la energía ecológica las ventas de baterías de litio y turbinas eólicas superaron crecimientos del 26,2% y 48,7%.

¿Qué configuración han introducido los chinos en su comercio global y que consecuencias tiene para el mundo? ¿Como enfrenta el superávit comercial?

Lo explicaré.