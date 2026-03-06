Las “cienañeras”: legado más allá de la historia oficial

Creado: Actualizado:

Las mujeres dominicanas nacidas en 1926, que este año cumplirían cien años, marcaron una generación de transición: de la mujer confinada al hogar a la mujer que empieza a ocupar espacios públicos con voz propia.

Hace cien años nació Minerva Mirabal, símbolo mundial de la lucha contra la violencia contra la mujer, sobre todo la ejercida desde el poder político, ese que enfrentó hasta la muerte.

Minerva nació el 12 de marzo de 1926, pero mi madre nació unos días después, el 26 de marzo del mismo año. Este 8 de marzo me siento obligada a hablar de mi madre y, junto a ella, de todas las que justo este año cumplirían cien años y que destacaron más allá de la historia oficial.

Ese año fue especialmente significativo por ver nacer a mujeres que marcarían la política, la cultura, la educación y la lucha democrática.

En 1926, el país arrastraba las secuelas de la ocupación norteamericana y enfrentaba desafíos sociales que desembocarían en la gestación de la dictadura. A ellas les tocó vivir el miedo, pero también sostener la esperanza en la mesa, la escuela y la comunidad.

Las nacidas en 1926 vivieron su juventud en plena consolidación del régimen de Trujillo. Para muchas, el acceso a la educación secundaria y universitaria fue limitado, pero eso no impidió que desarrollaran liderazgos comunitarios. En ese esfuerzo jugaron un papel preponderante las maestras rurales.

Las mujeres “cienañeras” constituyeron una generación que educó hijos en tiempos de miedo, sostuvo hogares, promovió la lectura, organizó comunidades y creyó en el poder de la formación como herramienta de cambio. Crecieron bajo la dictadura, pero también sembraron semillas de conciencia y transformación social: una generación formada en la adversidad.

Las maestras rurales, en particular, jugaron un papel decisivo. Eran consejeras, promotoras de salud, orientadoras familiares y referentes morales. En comunidades apartadas, la escuela era el centro de la vida social y ellas lo motorizaban.

En ese grupo encuentro a mi madre. En el lejano Picacho donde nací, mi abuela, que no sabía leer, improvisó una escuela de alfabetización -su esposo, José Ureña, era letrado y había alfabetizado a todos sus hijos, quienes además fueron a la escuela-. Ahí se estrenó mi madre como maestra rural con un sueldo de 20 pesos mensuales, un dineral en el campo, donde la agricultura familiar garantizaba la subsistencia y el dinero se destinaba a los insumos que no se producían.

Recuerdo la pizarra verde con las primeras letras del abecedario y las palabras más usadas. No tengo idea de cuánto duró mi madre como maestra, pero doy constancia de que me alfabetizó y de que, cuando fui a la escuela formal, me subieron de nivel porque leía y escribía correctamente.

Mi madre formó parte de las mujeres que este año cumplirían cien años, como Monina Solá, pionera del teatro y la televisión; Aída Cartagena Portalatín, poeta, ensayista y académica, una de las voces potentes de la literatura dominicana del siglo pasado; y tantas otras que sostu vieron, desde lo cotidiano, una ética de servicio que no figura en los documentos ni monumentos.

Crecieron bajo la dictadura, vivieron la censura y el control social, pero desarrollaron estrategias de resistencia dignas de recordarlas cien años después.

Hoy, honrar a las “cienañeras” exige continuar su obra: educar, organizar y alzar la voz donde el miedo pretenda mandar.