Ciencias y tecnologías chinas potencian su desarrollo económico

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El XV Plan Quinquenal 2026-2030 recién aprobado, marca para China un nuevo rumbo y dirección. Beijing reafirmará y profundizará su potencial y liderazgo tecnológico, tendrá más incidencia en las cadenas de suministro y acrecentará una proyección global cada vez más relevante. Ciertamente, no parte desde poca cosa lidera múltiples sectores tecnológicos, encabeza los rankings mundiales en los principales indicadores científicos-tecnológicos, produce más de del 25% de la manufactura planetaria y un tercio de la inversión global. Dejando atrás su rol de “fábrica del mundo” asume el firme papel de “mercado global”. China se adentra en una nueva fase de su estrategia de desarrollo orientada ahora a “nuevas fuerzas productivas de calidad”, a industrias de mayor valor añadido.

El XV Plan Quinquenal busca allanar la transición potenciando la innovación y la eficiencia en sectores punteros como la IA, la informática cuántica, robótica, biomedicina, nuevos materiales, las comunicaciones 6G y la industria espacial entre otras punteras del avance tecnológico actual, registrando grandes avances en investigación básica, acumulación de tecnologías centrales, aplicaciones industriales masivas, así como gran nivel competitivo internacional.

El Plan conjuga por primera vez objetivos estratégicos de energía y clima al plantearse que, para su conclusión en 2030, el país haya reducido en 17% las emisiones por unidad de PIB en tanto que en la matriz energética las energías no fósiles lleguen al 25% del total nacional. Baterías, paneles solares, vehículos eléctricos, todos esenciales para la meta, ya tienen un peso superior al 10% en el PIB. Las empresas unicornios (startups tecnológicos con una valoración mínima de mil millones) chinas continúan con fuerte crecimiento. En Beijing, en 2025, llegaron a 116, tercera ciudad a nivel mundial en cantidad y valoración. Abarcan 11 sectores, aunque con mayor concentración en IA. Esta se posiciona entre las mejores del mundo alcanzando el primer lugar mundial en 2025 en descargas de grandes modelos de código abierto.

La IA es cada vez más un recurso transversal para elevar la eficiencia y productividad empresarial. El Plan apunta a acciones que potencien el nivel de consumo nacional, imprescindible para impulsar el desarrollo, así como la competencia empresarial interna además de resolver definitivamente los problemas del sector inmobiliario. Seguirá impulsando la Ruta de la Seda dotándola de mayor eficiencia y alcance. Obviamente, enfoca con prioridad la elevación constante del nivel de vida de la población.