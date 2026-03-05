Cinco en tres, récord o vergüenza nacional

Creado: Actualizado:

Soy de los que tratamos de aportar algunas ideas sobre el problemonstruo representado por los tapones y el desorden o anarquía en el tránsito en nuestro país y comparto algunas sugerencias como fortalecer la educación de conductores y choferes, institucionalizar las sanciones o multas, dividir los vehículos por los números pares y nones en sus placas y cada día tener la mitad del volumen de vehículos circulando conforme al número de su matrícula.

Quiero compartir mi sorpresa al encontrarme en un tapón en el puente Duarte y desde el elevado que lo precede pude ver lo que para mí fue algo sin precedentes en mi experiencia de más de cinco décadas conduciendo vehículos de motor y fue que se encontraban cinco filas de vehículos en un espacio de tres carriles marcados con líneas separadoras, un fenómeno que considero único en nuestro país sin que se produzcan abolladuras laterales de los vehículos que formaban el fenómeno, pudiendo considerarse un verdadero récord que en vez de orgullo debe llenar de vergüenza a la República Dominicana.