El círculo vicioso, una sociedad que no sana

Creado: Actualizado:

Vivimos en una sociedad que parece condenada a tropezar con la misma piedra, no por accidente; más bien, por costumbre. La República Dominicana se ha convertido en el escenario de un círculo vicioso donde la falta de consecuencias es la norma y el irrespeto a la institucionalidad es el pan nuestro de cada día.

No se trata de hechos aislados; estamos ante un síntoma de una enfermedad más profunda: la de un país que prefiere reciclar sus crisis antes que resolverlas. Hoy, el cansancio colectivo no es solo una queja, es el resultado de ver cómo la autoridad se desvanece frente a nuestros ojos mientras la impunidad se disfraza de "acuerdo".

El Ministerio de Educación (MINERD) emitió un comunicado oficial: el cierre del calendario escolar es el 19 de diciembre. Sin embargo, la realidad en las calles y en los grupos de WhatsApp de los padres es otra. Colegios y escuelas públicas, en un acto de franca rebeldía o desidia, decidieron bajar el telón el 16 y 17 de diciembre.

¿Qué mensaje le estamos enviando a la generación del relevo? El mensaje es claro: en este país, la autoridad es una sugerencia y las reglas son elásticas. Cuando las instituciones no tienen la fuerza para hacer cumplir sus propios calendarios y cuando no existen consecuencias tangibles para quienes deciden irse por la libre, el sistema educativo se convierte en un simulacro. No es solo un tema de días de clases perdidos; es la erosión del respeto por el orden establecido.

Mientras el sistema educativo flaquea, el sistema judicial monta su carpa. Hemos pasado de la búsqueda de justicia a la entrega de "novelas por capítulos". El Ministerio Público ha perfeccionado el arte del ruido mediático: despliegues tácticos, nombres de operaciones dignas de Hollywood y una visibilidad sin precedentes para grupos que se presentan como los guardianes de la ética.

Pero el guión siempre tiene un giro previsible. Al final, el estruendo se apaga. Casos que indignaron a la nación, como los recientes ecos sobre manejos en instituciones como SENASA y otros procesos de corrupción, parecen resolverse con la "devolución" de una parte del botín.

Se reescribe la historia con un cheque de reembolso y el país, sumido en un duelo colectivo por la justicia que nunca llega, se queda mirando la pantalla esperando un final que nunca es el de la ley, es el de la negociación. Es una justicia transaccional que deja un sabor amargo de "todo sigue igual".

En el ámbito político, el panorama es un ejercicio de déjà vu. Si tomamos un discurso de un político actual —sea del partido que sea, incluyendo la gestión vigente— y lo contrastamos con uno de hace diez o veinte años, las promesas son gemelas. Son los mismos problemas con diferentes rostros; las mismas carencias envueltas en un papel de regalo más moderno, acorde a la evolución tecnológica de la época.

Los comunicadores y periodistas estamos agotados. Es frustrante encender el micrófono, mirar a la cámara o sentarse frente al teclado para narrar el ayer como si fuera el presente. Cambian los nombres, los trajes, pero la esencia de la política clientelista y de la promesa incumplida permanece intacta.

Ante este panorama, ¿qué nos queda? La respuesta no es la abstención, aunque el hastío nos invite a ella. El duelo colectivo que sentimos debe transformarse en una fuerza motora. Debemos seguir motivando el voto, pero no un voto por inercia; más bien, un voto por propuestas que rompan el ciclo. La única forma de dar una enseñanza clave a la clase política es demostrando que el ciudadano ya no se conforma con el espectáculo, que exige resultados.

Estamos repitiendo historias porque, como sociedad, tenemos heridas abiertas que no hemos querido sanar. La impunidad es una infección que se cura con consecuencias, no con autoridad blanda.