Clientelismo: control y manipulación

En el ejercicio cotidiano de la política en nuestro país uno de los espejos más nítidos donde se refleja la pobreza, el desamparo y la práctica del clientelismo son los mensajes de residentes de la provincia Santo Domingo que como senador recibo a diario en mi teléfono.

No hablo de casos aislados ni esporádicos. Es el pulso vivo y cotidiano de una gran parte del país. Una cultura política que alimenta la pobreza, la desigualdad y la ausencia de un Estado que asegure derechos universales.

Mi número del celular es público y siempre quise que fuera así, para no perder el contacto con la ciudadanía (sobre todo por las quejas constantes de que los políticos solo escuchan y visitan a la gente en campaña y luego desaparecen).

La impotencia de no poder hacerle frente a las tantas carencias y necesidades individuales de la gente humilde de nuestros barrios me lacera el alma desde que me levanto.

Ser senador de la provincia más grande y más poblada, y por demás muy pobre, ha sido una experiencia más allá de la política.

Nadie que no haya vivido estas carencias podría entender la magnitud de la catástrofe humana de despertar y no saber si ese día habrá comida sobre la mesa para alimentar a los hijos. Yo lo viví desde pequeño. Nadie me lo contó. Y ahora vuelvo a revivir mi infancia. Por eso puedo tener plena conciencia y comprender a cada ciudadano que me escribe: ve en mí una esperanza para aliviar sus penas.

Recuerdo, por ejemplo, a un ciudadano del municipio de Los Alcarrizos, que me escribió con la voz quebrada de la pobreza: “Senador, no tengo a nadie que me ayude. Soy de Los Alcarrizos, voté por usted, por el alcalde y por el presidente. No tengo empleo, tengo una hija ‘especial’, no tengo ni para la medicina y, a veces, ni para la comida. Por favor, no me desampare. Necesito una ayuda”.

Ese mensaje condensaba en pocas líneas lo que el clientelismo ha sembrado: la convicción de que el político es el salvador inmediato, casi un proveedor familiar, y EL ESTADO UN GRAN AUSENTE.

Otro día, un dirigente zonal del partido me escribió con otra lógica, menos de súplica y más de reclamo: “Senador, soy dirigente de la zona x. Este es mi gobierno y voté por usted y el presidente, y no me he ‘comido ni una menta’ de usted. No me desampare”. Aquí no había una hija enferma ni hambre inmediata. Lo que se reclamaba era la “parte” que, según él, le correspondía por el esfuerzo político.

También recibí el mensaje de un miembro de la Armada que me recordaba la foto de campaña que nos tomamos en su casa tomando café: “Senador, soy de la Armada. Toda mi familia votó por usted. Necesito que me consiga un ascenso; tengo diez años en el rango y no tengo padrino político”. En esa petición estaba el retrato exacto de cómo el mérito profesional queda relegado ante el “padrino político”.

Las solicitudes por Whatsapp o por llamadas llegan de todas partes todos los días sin importar si son días de fiesta. Un viejo militante del partido me escribió lo siguiente: “Senador, soy un viejo roble de este partido. He dejado el forro en las calles por PRM y el viejo partido (PRD), tengo 70 años y empecé a la política a los 17 años dando carreras detrás de Peña Gómez. He votado por usted y por el presidente dos veces. Necesito una pensión solidaria aunque sea de 50 mil pesos. Por favor, solo cuento con usted”.

Otros apelaban al sacrificio material de campaña: “Senador, soy Pedro, de Boca Chica. En la campaña lo apoyé a usted y al presidente, y no me he comido nada del gobierno. Desbaraté mi carro en campaña y ya no sirve. Necesito que me ayude a comprar uno, aunque sea viejo”. Y en un tono más duro llegaban también reproches: “Senador, la verdad es que usted no ayuda, no cogió el barrilito para no dárselo a los compañeros, pero no se apure, que por ahí viene el 28.”

La radiografía se completa con los mensajes colectivos: “Senador, necesitamos que nos reciba. Somos una comisión de dirigentes del partido y no hemos sido tomados en cuenta. Estamos ‘jalando aire’, mientras los ministros están disfrutando de las mieles del poder. Solo contamos con usted”.

A esa lista de peticiones cotidianas se sumaron otros mensajes que golpean el alma y explican por qué la política se convirtió para tantos en un medio para obtener lo que se les niega por derecho y una vía de ascenso social para algunos.

Carmen, por ejemplo, me escribió desde Guaricano con la urgencia de quien teme perder el techo: “Senador, soy Carmen de Guaricano. Soy madre soltera con dos hijas, no tengo empleo y debo cinco meses de casa. Me van a sacar y no tengo donde ir. Consígame aunque sea para tres meses. Yo soy suya y he votado por usted dos veces”.

Y luego está el reclamo que más hiere: la enfermedad que convierte la solicitud en urgencia extrema. Desde El Libertador de Herrera me escribió una mujer cuya voz solo busca esperanzas: “Senador, Dios lo bendiga. Vivo en Herrera, estoy desempleada y con tres hijos. Mi marido solo chiripea en la construcción. Tengo cáncer de mama. Fui al Oncológico; debo darme radio y quimio. Y con todo y descuento por una carta del partido debo buscar más de 100 mil pesos. Por favor, mis hijos me necesitan. Ayúdeme con las quimios; si usted no puede pagar todo, págueme una parte, que seguiré buscando ayuda. Gracias”.

Cada uno de esos mensajes, con su dolor, con su reclamo, con su amenaza velada, es una pieza del rompecabezas que explica el clientelismo. No son simples anécdotas: son la muestra de un círculo vicioso en el que el ciudadano se ve obligado a reducir su relación con la política y el Estado a un trueque personal, y en el que muchos políticos encuentran justificación para mantener el reparto de favores como estrategia de poder y dominación.

En estos relatos se cruzan la pobreza, la enfermedad, el desempleo y la fragilidad de las familias. Pero también aparece la enseñanza silenciosa del clientelismo: el ciudadano ya no exige al Estado políticas universales, sino que busca al político como mecenas personal.

Son fragmentos de una pedagogía invertida, donde la ciudadanía no se ejerce en derechos sino en ruegos, y donde la política deja de ser construcción colectiva de futuro para convertirse en la administración desigual de favores personales inmediatos y donde el Estado… es el gran ausente.