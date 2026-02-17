Un clima favorable para los Estados Unidos: los aliados regionales giran a la derecha

Creado: Actualizado:

Para nadie es un secreto que el fracaso del socialismo, y los regímenes comunistas, al amparo del narcotráfico, se han vuelto imposible de ignorar.

La profundización del realineamiento político en América Latina se puso de manifiesto en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y se agudizó aún más en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los gobiernos expresaron públicamente sus diferencias sobre el papel de Estados Unidos en la captura del narco dictador venezolano Nicolás Maduro.

En la CELAC, varios gobiernos de izquierda intentaron impulsar una declaración conjunta condenando la detención de Maduro. El esfuerzo fracasó después de que un bloque de países compuesto por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago bloqueara el consenso, impidiendo que el organismo regional emitiera una defensa unificada del reo venezolano.

La ruptura expuso las crecientes fracturas dentro de lo que, durante mucho tiempo, ha sido un foro regional de tendencia izquierdista; hoy día muy alejado de la solidaridad automática con Caracas y sus petrodólares corruptores.

Estas fracturas reflejan la necesidad de profundizar un análisis regional más amplio de las consecuencias de los regímenes socialistas y narco-autoritarios.

El cambio es cada vez más visible en las urnas, donde los votantes de varios países —solo el mes pasado en Chile y Honduras— se han distanciado de los gobiernos de izquierda arraigados y se han acercado a líderes de centroderecha que hacen campaña sobre temas de seguridad, soberanía, control fronterizo y ley y orden; mensajes que reflejan aspectos del enfoque político del presidente Donald Trump de los Estados Unidos.

NOTA 1.: El hecho de que varios gobiernos bloquearan una defensa colectiva de Nicolás Maduro demuestra la división que ha alcanzado a la izquierda autoritaria; Venezuela se ha convertido en una advertencia.

Es muy importante señalar que la Argentina se erigió como el principal defensor regional de Estados Unidos, elogiando al presidente Donald Trump y presentando la captura de Maduro como un golpe decisivo contra el crimen organizado.

El Gobierno de la República Argentina valoró la decisión y determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y su gobierno, y las recientes acciones tomadas en Venezuela que resultaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles. Además, de que este entramado socialistoide no solo se ha constituido una amenaza directa para sus ciudadanos, con la violación sistemática de los derechos humanos, si no también mediante la apropiación estatal de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas. En adición, se convirtió en una gran amenaza al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado.

Sin embargo, los Zurdócratas, miembros de la CELAC, opinaron lo contrario, condenando la acción estadounidense y advirtiendo que sentaba un precedente peligroso.

Brasil rechazó categórica y firmemente lo que denominó una intervención armada en territorio venezolano, calificando la captura de Maduro como una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional.

México denunció la operación como una violación de la Carta de la ONU, argumentando que los esfuerzos externos para imponer cambios políticos históricamente agravan los conflictos y desestabilizan las sociedades. Cuba y Nicaragua lanzaron duras denuncias contra Washington, acusando a Estados Unidos de agresión imperial y exigiendo la liberación inmediata de Maduro.

Sin embargo, a pesar de estas posturas, la división en la ONU reflejó el colapso de la CELAC, donde los gobiernos se muestran cada vez más reacios a hablar con una sola voz sobre Venezuela, incluso llegar a respaldar el uso de la fuerza militar estadounidense.

AL CIERRE:

Lo que si ha quedado muy claro es que:

1-Los gobiernos se ven cada vez más obligados a elegir entre defender autocracias fallidas, la corrupción y la represión o responder a sus propios ciudadanos. Cada vez hay más gobiernos que se resisten a asumir esa responsabilidad.

2-La captura de Maduro demuestra que Estados Unidos se toma muy en serio la defensa de sí mismo y del hemisferio, la detención del tráfico de drogas, el desmantelamiento de las alianzas entre cárteles y Estados, y la lucha contra la influencia de China, Rusia e Irán en nuestra región.

3-Hay un claro giro hacia la derecha en la región, que, refleja una creciente alineación en torno a los principios fundamentales de libertad, responsabilidad personal, soberanía nacional y prosperidad.

4-Queda muy bien demostrado que los regímenes autoritarios y estatizantes solo causan desconcierto entre sus ciudadanos originando un dopaje de “necesidad estatal” de controlarlos vía la coerción política, económica y social.