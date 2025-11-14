Creado: Actualizado:

La jurisprudencia retrata la consistencia del fenómeno. Por desgracia, en la tradición partidaria, las pujas internas revestidas de legítima competencia terminan en rupturas fatales como resultado de no aprender a coexistir civilizadamente. Aunque fueron factores de índole íntima los que marcaron la separación, lo cierto es que Juan Bosch y Juan Isidro Jiménes no exhibieron la dosis de inteligencia emocional para preservar compactada la principal fuerza opositora en el exilio. Y la reiterada dificultad de entenderse sin pensar igual liquidó al arquitecto de un reformismo incipiente, que hizo de Augusto Lora pieza esencial de la victoria en 1966, pero decapitado por Joaquín Balaguer en el interés de continuar en el gobierno sin cumplir el compromiso de cederle en 1970 la candidatura presidencial a su compañero de boleta.

La cultura fratricida del PRD se trasladó al PLD, dándole nacimiento a nuevas organizaciones que vieron fracasar sus viejos instrumentos, entre otros factores, porque las fricciones internas habilitaban los ataques de los adversarios. Por eso, vale la pena recordar lo inteligente de mantener la cohesión interna, claramente orientada a recrear niveles de diversidad propios de la democracia, evitando que la rudeza del disenso facilite una aproximación inmediata del real opositor. Innegablemente, cuando el marco de las discrepancias no posee una carga conceptual ni ideológica, se dinamita el camino de la concordia y, en múltiples ocasiones, se enfatiza más en liquidar el competidor interno que a los adversarios del partido de enfrente.

La misma historia se repite en la región latinoamericana. APRA, PRI, liberales y conservadores, Partido Justicialista, entre otros, experimentaron crisis tremendas. Tanto la perpetuación del caudillo como la personalización y heridas generadas por disputas transformadas en procesos irreconciliables, contribuyeron a una recomposición de la correlativa de fuerzas electorales y/o entierro definitivo de organizaciones emblemáticas. Incluso, una racional lectura de los altísimos niveles de abstención traza una directa relación con la incorrecta actuación de élites partidarias que, ganado el poder, creyeron tener patente de corso para patear sus bases, burlarse de sus electores y sepultar sus compromisos programáticos con la sociedad.

Allanar los caminos de la cohesión interna representa un verdadero desafío ante las locuras de egos desproporcionados, siempre dispuestos a entender que la única fórmula victoriosa es la que los coloca como cabeza de las aspiraciones presidenciales. Incluso, los mayores niveles de incomprensión se registran en pleno ejercicio gubernamental, caracterizados por arrogancias que tipificaron anteriores ejercitantes del poder. Y de la misma manera reacciona la ciudadanía cuando la conducta de sus servidores públicos se caracteriza más allá de los parámetros elementales requeridos y causa real de endosos victoriosos.