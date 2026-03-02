Comienzan las dos sesiones de 2026

Creado: Actualizado:

El 5 de marzo inician las “Dos Sesiones”, aperturas simultáneas de la Asamblea Popular Nacional – Parlamento- con unos 3 mil delegados y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, CCPPCh, órgano asesor político con otros 2 mil miembros. Esta última la integran otros miembros del PCCh, representantes de los otros ocho pequeños partidos aliados, representantes sindicales, científicos, académicos, artistas, empresarios y figuras independientes; asisten representantes de organizaciones taiwanesas locales. Sesiones deliberativas con más de 5 mil participantes, todos con voz y voto, reunidos en el majestoso Palacio del Pueblo. Un momento anual cumbre del modelo político chino. En una y otra hay, además, delegados de todas las provincias y de todas las etnias.

Es el espacio en que se definen los principales objetivos económicos anuales, pero en este año se aprueban las medidas a implementar en el XV Plan Quinquenal 2026-2030, con la vista puesta en las metas estratégicas de mediano plazo, 2035 y de largo plazo, 2049, centenario de la República Popular China. Igualmente se toman decisiones sobre políticas públicas a impulsar. Durante diez días ocuparán un espacio fundamental de debate y adopción de decisiones incluyendo leyes y asignación de presupuestos. Es la apertura del calendario político oficial de China caracterizado por la consulta popular y la planificación integral garantizando la continuidad de planes y objetivos estratégicos. Un objetivo relevante es mantener el equilibrio del desarrollo regional y consolidar lo avanzado en erradicación de la pobreza.

Un momento crucial es la presentación del Informe de Trabajo del Gobierno en el cual el primer ministro anuncia la meta de crecimiento del PIB para el año, nivel de inflación y de empleo, planes de desarrollo tecnológico y metas ambientales. Se definen políticas industriales estratégicas, en este momento referidas a la inteligencia artificial, semiconductores, su gran potencial en energías renovables y autos eléctricos, manufactura de alta gama. En ocasiones nombra cargos políticos.

A la luz de desafíos actuales se tomarán decisiones sobre generación de empleo juvenil la profundidad de la seguridad social y la urgencia de estimular el consumo, así como continuar incrementando la atención a adultos mayores. Las “Dos Sesiones” conforman un evento de carácter interno, pero de gran incidencia global, no porque se adopten líneas de acción internacionales cruciales sino porque las políticas que de ahí surjan habrán de tener impacto en el comercio global, defensa de cadenas industriales y, eventualmente, influencias geopolíticas.