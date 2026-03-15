Una compra de crudo a futuro: una decisión innecesaria

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A raíz del estallido del conflicto bélico en Irán, surgió una preocupación —por demás comprensible— entre algunos dirigentes políticos, quienes han sugerido al Gobierno dominicano adquirir contratos de petróleo a futuro ante una eventual alza exorbitante de los precios, producto de la guerra en Oriente Medio y de la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Ormuz.

El fin de semana pasado, el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) alcanzó la barrera de los 100 dólares por barril y, al momento de escribir estas líneas, se cotiza alrededor de los 86 dólares por barril. Sin embargo, los mercados petroleros suelen moverse no solo por los fundamentos de oferta y demanda, sino también por el miedo. En este momento, gran parte de la especulación sobre los precios del petróleo está impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente por las preocupaciones en torno a Irán y la posibilidad de que cierre el estrecho de Ormuz.

Algunos analistas y medios de comunicación advierten que ese escenario podría llevar el precio del petróleo a 100 dólares por barril o más. Esta narrativa ha alimentado una ola de especulación en los mercados de futuros del petróleo, con inversionistas esperando beneficiarse de un posible aumento de precios. Sin embargo, un análisis más detallado de los fundamentos del mercado petrolero mundial sugiere que comprar futuros de petróleo en este momento podría exponer a los inversionistas —y eventualmente a los gobiernos— a pérdidas significativas.

Durante los últimos cinco años, el petróleo ha cotizado por encima de los 90 dólares en varias ocasiones sin provocar una recesión global ni una disrupción económica significativa. En otras palabras, precios en el rango de los 70 dólares no son particularmente alarmantes desde una perspectiva macroeconómica. Los mercados han demostrado que pueden funcionar con normalidad con precios en ese nivel. Por tanto, los inversionistas que asumen que las tensiones actuales llevarán inevitablemente los precios mucho más arriba podrían estar sobreestimando el impacto real de la situación geopolítica actual.

Uno de los principales argumentos detrás de las expectativas de precios más altos es la posible interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial. Aproximadamente el 20 % del suministro global de petróleo pasa por este estrecho corredor marítimo. En teoría, si Irán bloqueara el paso, podría retirar entre 8 y 10 millones de barriles diarios del mercado global. Sin duda, una interrupción de ese tipo provocaría un choque de precios. Sin embargo, este escenario es altamente improbable por varias razones prácticas.

En primer lugar, Irán depende del propio estrecho de Ormuz para exportar su petróleo. La economía iraní ya enfrenta fuertes presiones económicas, y el país necesita ingresos petroleros para obtener divisas con las cuales financiar importaciones esenciales. Intentar cerrar el estrecho equivaldría a cortar su propio salvavidas económico. En esencia, sería un acto de autodestrucción económica. El régimen iraní, como cualquier gobierno, prioriza su supervivencia política, lo que hace poco probable una decisión tan extrema.

En segundo lugar, la capacidad de Irán para sostener un bloqueo prolongado es limitada. Los recientes enfrentamientos militares han debilitado una parte importante de su capacidad naval. Incluso si Irán intentara interrumpir el tránsito marítimo, mantener un bloqueo efectivo frente a fuerzas navales internacionales sería extremadamente difícil. Estas limitaciones militares reducen considerablemente la probabilidad de una interrupción prolongada del suministro de petróleo.

Incluso si se produjera algún tipo de disrupción, los mercados petroleros globales cuentan con cierta flexibilidad. Varios países exportadores de petróleo de la región han desarrollado oleoductos alternativos que evitan el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita y otros productores podrían redirigir hasta 5 millones de barriles diarios a través de estas rutas alternativas. Aunque estas medidas no compensarían completamente una interrupción total, reducirían significativamente su impacto. Como resultado, la probabilidad de un déficit prolongado que lleve el petróleo a más de 100 dólares por barril de forma sostenida parece relativamente baja.

Otro factor que muchos inversionistas pasan por alto es que el mercado petrolero mundial actualmente está bien abastecido. Datos recientes indican que la oferta global ha superado la demanda en aproximadamente 3.7 millones de barriles diarios. Este excedente actúa como un amortiguador frente a posibles aumentos de precios. Cuando la oferta ya excede la demanda, resulta mucho más difícil que los precios suban de forma abrupta, a menos que ocurra una disrupción verdaderamente catastrófica.

Además, los mayores consumidores de petróleo del mundo mantienen reservas estratégicas que pueden liberarse en caso de emergencia. Tanto Estados Unidos como China poseen grandes reservas de petróleo diseñadas precisamente para estabilizar los mercados durante interrupciones del suministro. Estas reservas representan un colchón adicional que puede evitar movimientos extremos en los precios.

Quizás el cambio estructural más importante en el mercado petrolero mundial durante la última década ha sido el auge de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. En décadas pasadas, los choques petroleros podían provocar graves crisis económicas porque Estados Unidos dependía fuertemente de las importaciones. Hoy la situación es muy diferente. Estados Unidos posee uno de los sistemas de producción petrolera más flexibles y dinámicos del mundo, gracias a los yacimientos de esquisto ubicados principalmente en Texas Occidental y el este de Nuevo México.

Solo la cuenca del Permian contiene enormes reservas potenciales estimadas en hasta 230 mil millones de barriles de petróleo. Más importante aún, la producción de esquisto puede aumentar con relativa rapidez en comparación con los proyectos petroleros tradicionales. Cuando los precios suben, las empresas pueden perforar nuevos pozos y aumentar la producción en cuestión de semanas, no de años. Con precios cercanos a los 80 dólares por barril, muchos productores pueden expandir su producción de manera rentable, ya que sus costos de extracción están por debajo de los 65 dólares por barril.

Esta capacidad de aumentar rápidamente la producción actúa como un techo natural para los precios del petróleo. Si los precios suben demasiado, los productores de esquisto responden incrementando la oferta, lo que eventualmente empuja los precios hacia abajo. En cierto sentido, la industria del esquisto funciona como un mecanismo de equilibrio para el mercado petrolero global.

En este momento, gran parte del aumento del precio del petróleo parece reflejar miedo más que una escasez real de suministro. Los mercados financieros suelen reaccionar con fuerza ante escenarios extremos, incluso cuando estos tienen poca probabilidad de materializarse. Cuando las emociones dominan el comportamiento del mercado, los precios pueden desviarse temporalmente de los fundamentos económicos. Sin embargo, estas desviaciones rara vez duran mucho tiempo.

Cuando los participantes del mercado comienzan a reevaluar los riesgos reales y analizar con mayor detalle la situación de la oferta global, los precios tienden a corregirse. En ese escenario, quienes compraron futuros esperando un gran aumento podrían enfrentar pérdidas importantes.

En última instancia, invertir con éxito en materias primas requiere distinguir entre el miedo temporal del mercado y la realidad económica de largo plazo. Actualmente, el temor a un gran choque petrolero parece estar sobredimensionado. Los mercados petroleros cuentan con múltiples mecanismos de protección contra aumentos sostenidos de precios: exceso de oferta, reservas estratégicas, capacidad flexible de producción y rutas alternativas de transporte.

Por estas razones, comprar futuros de petróleo basándose únicamente en titulares geopolíticos puede ser una estrategia riesgosa. Si en las próximas semanas la lógica económica reemplaza al miedo, los precios del petróleo podrían retroceder modestamente al principio y luego caer con mayor rapidez. Los inversionistas que entraron al mercado esperando un aumento hacia los 100 dólares por barril podrían encontrarse con posiciones que pierdan valor rápidamente. Por tal razón, si el Gobierno dominicano se deja seducir por esas voces agoreras que infunden miedo, podría terminar inmerso en un baño de pérdidas millonarias, al igual que muchos inversionistas.