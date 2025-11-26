Conectividad aérea, llegada de JetSMART a RD y graves denuncias de pasajeros

Pánico en un vuelo: pasajero intenta abrir la puerta del avión y un tripulante se fractura la pierna al reducirlo

Durante LA Semanal con la Prensa del pasado 10 de noviembre, el presidente Luis Abinader reiteró que la aviación civil de la República Dominicana es referente en la región por su amplia conectividad aérea y su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

“Por eso es el éxito que nosotros tenemos en nuestro país. Sin conectividad aérea no hay éxito en turismo”, expresó el jefe de Estado.

El estratégico trabajo del gobierno dominicano, encabezado por el Ministerio de Turismo y las diferentes instituciones públicas y privadas del sector, ha elevado y consolidado el liderazgo turístico del país a niveles récords e históricos en la actual gestión.

En ese sentido, para seguir impulsando el incremento de llegadas de visitantes a la isla caribeña, la Junta de Aviación Civil (JAC), en base al acuerdo sobre transporte aéreo entre los gobiernos de la República de Colombia y la República Dominicana, en su sesión ordinaria del 13 de agosto del 2025 y mediante la Resolución No. 172, autorizó a la aerolínea colombiana JetSMART Airlines, S.A.S. a operar las rutas: Medellín-Punta Cana-Medellín y Cali-Punta Cana-Cali.

JetSMART iniciará sus operaciones de manera regular en la República Dominicana a partir del 5 diciembre de este año con tres frecuencias semanales en ambas rutas utilizando aeronaves tipo Airbus A320-271N con capacidad promedio de 186 asientos.

Enhorabuena que continúe la expansión de líneas aéreas en la República Dominicana. Todas son bienvenidas.

No obstante, decidí investigar a fondo la calidad en el servicio al cliente de esta "low cost" (bajo costo) luego de informaciones sobre incumplimientos a pasajeros.

A raíz de testimonios de agraviados, verifiqué la red social X (Twitter) de la compañía: @VuelaJetSMART, y lo que encontré fue un desastre por la avalancha de reclamos, quejas y denuncias de viajeros.

Motivado por comentarios sobre posibles incumplimientos, realicé una verificación exhaustiva de la calidad del servicio al cliente de JetSMART.

Como periodista, tengo la responsabilidad de investigar antes de emitir una opinión. Como defensor del turismo dominicano, tengo la obligación moral de alertar cuando algo amenaza nuestra ya bien ganada imagen internacional.

Ante la preocupante situación que constaté, sería perjudicial a la excelente imagen del país ante el mundo que se generen desde Punta Cana, como los comentarios que leí desde Chile, Colombia, Perú, Argentina y otros países, las persistentes denuncias de pasajeros que les cancelan sus vuelos, enterándose al llegar al aeropuerto; que compran boletos y se los emiten con otros nombres; no les envían las tarjetas de regalos (gift cards) que optan por itinerarios reasignados no favorables; no les reembolsan el dinero por vuelos cancelados; más un largo etcétera de violaciones a los derechos de los consumidores.

Los afectados reclaman por los canales habilitados por la aerolínea; reciben un número de caso y cuando consultan a las 48 horas, ven el repetitivo mensaje de que su caso fue cerrado y la respuesta enviada al correo electrónico de la solicitud. Una mentira tras otra, pues nunca llega la solución, o dejan el caso abierto indefinidamente.

Cordialmente, sugiero a las autoridades dominicanas de turismo, aviación civil y ProConsumidor, leer los comentarios de las publicaciones (posts) en la cuenta de X (Twitter): @VuelaJetSMART donde predominan maniobras que evidencian una línea gerencial de no resolver nada y que "muy eficiente" aplican sus empleados.

El prestigio debe primar también al momento de autorizar operaciones aéreas.

La magnitud de las reclamaciones en los países donde opera JetSMART contrasta con las pocas o ningunas acciones de los organismos regulatorios que deben garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir los servicios por los que pagan y las compensaciones correspondientes.

No quiero imaginar que esa tendencia negativa se traslade a la República Dominicana y convierta al país en un escenario más de reclamos, quejas y denuncias por incumplimientos.

Hay precedentes aquí de rechazo colectivo por pésimos servicios y malos tratos.

Bienvenidas todas las aerolíneas, pero más importante aún es el respeto a los pasajeros por encima de las estadísticas.

Estamos atentos...