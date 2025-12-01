Creado: Actualizado:

Quiero iniciar la Columna de hoy, agradeciendo y reconociendo el excelente servicio que recibimos del personal de BLS Internacional para la renovación de la Visa Schengen. Muy fácil el proceso y sumamente puntuales en las fechas indicadas, qué bien organizado y con un personal amable y profesional.

La “Carabina de Ambrosio” significa no servir para nada. Ambrosio fue un labriego que existió en Sevilla a principios del siglo XIX. Como la agricultura no marchaban bien, decidió abandonar la labranza y dedicarse a salteador de caminos, acompañado solamente por una carabina. Todos los caminantes que detenía lo tomaban a broma por su gran candidez, obligándolo a retirarse del lugar sin lograr nada, maldiciendo de su carabina, a la que achacaba la culpa de imponer poco respeto.

El himno nacional de España, conocido como la “Marcha Real” es uno de los cuatro himnos nacionales del mundo que no tiene letra oficial. La Marcha Real tiene su origen en una marcha militar, pieza instrumental utilizada en contextos ceremoniales y militares.

Mantener un himno instrumental puede ser una forma de evitar conflictos entre el catalán, valenciano, el gallego y el euskera y asegurar que todos los ciudadanos se sientan representados. A través de los años, se ha intentado dotar al himno de España de una letra. Durante la dictadura, por ejemplo, se utilizaron letras no oficiales. En épocas recientes, ha habido concursos y propuestas para crear una letra oficial, pero ninguna ha logrado un consenso suficiente.

Los otros tres Himnos nacionales sin letra además del de España son: Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino.