La conquista española al “nuevo mundo” o el deseo por el establecimiento del poder geo hispano (17).

Desde que éramos niños y estudiábamos en la escuela primaria, se nos han hecho múltiples narrativas en las que se nos ha dicho hasta la saciedad que a esta parte del planeta bautizada desde los tiempos de la colonización como “el nuevo mundo”, quienes llegaron primero fueron los españoles.

Sin embargo, algunos datos que vemos tanto en el libro “Geohispanidad: La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico”, de don Pedro Baños (Editorial Planeta 2024), como en otras importantes obras que para el deleite y el enriquecimiento intelectual venimos consumiendo, también nos hemos encontrado, en que este continente llamado americano, antes fue “descubierto”, (si se puede endilgar dicho término), por Los Vikingos; quienes bien pudieron haber llegado varios cientos de años antes a esta parte del planeta.

Es por ello que colegimos luego de la lectura de este y otros textos, que aunque no existen pruebas documentales de la llegada de Los Vikingos al ahora Continente Americano, debemos precisar de que sí se han encontrado vestigios de su presencia en algunos que otros lugares de esta parte del planeta, como por ejemplo, en Canadá.

Se cree que estos eran expedicionarios que se dedicaban entre otras cosas al comercio y a la guerra. Algunos aseguran que partieron de la parte norte de Europa en pleno apogeo de la Edad Media, cuyos orígenes según los datos encontrados en la dirección electrónica https://espadasymas.com/es-int/blogs/historia-medieval-vikingos-etc/de-donde-son-los-vikingos Los Vikingos provenían tanto de Noruega y Suecia como de Dinamarca.

Tal y como lo reseña la dirección digital del párrafo anterior, Los Vikingos “Fueron pioneros en el Atlántico Norte, colonizando Islandia y Groenlandia y llegando a América del Norte (Terranova, en la actual Canadá) alrededor del año 1000, mucho antes que Colón”.

El término Vikingo era un vocablo que muchos usaban para representar a quienes eran exploradores que a la vez se dedicaban al latrocinio y a la depredación en algunas zonas de Europa.

Sin embargo, muy a pesar de que a estos nunca les interesó dar publicidad a la llegada de sus embarcaciones a este continente, tal y como expresamos en líneas anteriores, (repetimos), sí se ha logrado encontrar vestigios arqueológicos de su presencia mucho antes de la llegada de los españoles, quienes debemos decir, que sí se interesaron por asentarse y desde aquí establecer su hegemonía tanto geoeconómica como geoestratégica.

Además, nos sumamos a la corriente de pensamiento de aquellos que han considerado que el “descubrimiento” de esta parte del mundo significó para la llamada “madre patria”, su respiro económico en un decisivo momento de su historia como potencia mundial de la época.

No en vano, Pedro Baños en la obra “Geohispanidad, La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico”, en la página 39 nos dice, que “La llegada de Cristóbal Colón y los más de ochenta tripulantes, casi todos castellanos, de la Pinta, la Niña y la Santa María a la isla Guarahaní, el 12 de octubre de 1492, cambió para siempre la historia de la Humanidad”.

Para nuestro autor, “el descubrimiento de América conectó de un modo u otro todos los continentes, salvo Oceanía, mediante el intercambio de personas, bienes e ideas”, página 40, algo con lo que vamos de acuerdo; además, debemos señalar con sinceridad, que como entes hispanoamericanos no nos hemos sentido del todo cómodos con lo que hasta el momento se nos ha venido narrando, ya sea en libros de historia como en importantes obras literarias, sean estas noveladas o poetizadas por importantes académicos e intelectuales que han reseñado el martirio, la barbarie y sobre todo, la cruel manera de cómo fueron aquellos terribles años para nuestros nativos pobladores.

Hasta tanto esas historias que se nos han contado desde tiempos inmemoriales no se logren extirpar de la memoria colectiva, se nos haría un tanto difícil asimilar otro tipo de relatos, que no sea por ejemplo, esos que conocemos a través de la llamada “Leyenda Negra”, tema que en una próxima entrega abordaremos.

Muchos nacionalistas e intelectuales españoles que se han dedicado a desentrañar la historia que en esta parte del mundo una gran mayoría aún no conocen y que otros tantos solo a lo mejor conocemos a medias, tienen la gigantesca tarea de llevar al seno de los países de habla hispana, esa verdad que aseguran dicen que es la verdad.

A lo mejor y por cuestiones de recelo económico y de poderío geoestratégico, con relación a muchos hechos que nos lucen espeluznantes, a esta parte del mundo se le ha sembrado desde aquellos años, un prototipo de historia hasta forjar en nuestra conciencia colectiva, ideas que a lo mejor no son del todo cien por ciento como nos lo han narrado.

Baños nos refiere en la página 51 con sobrada razón, que no todos los españoles que acompañaron al Almirante Cristóbal Colon en su travesía, así como una gran cantidad de los demás expedicionarios que les sucedieron a todo lo largo y ancho del proceso colonizador “eran una caterva de bandidos, sedientos de sangre, oro y mujeres”, no, también en muchas de las expediciones llegadas al llamado “Nuevo Mundo”, vinieron notables personas que contribuyeron al desarrollo en diferentes órdenes de la nueva tierra conquistada, al instaurar un sistema mucho más novedoso al que los indígenas estaban acostumbrados.

Aunque a lo mejor algunos datos pudieron haber sido manejados en contra de la corona española, para tal vez desvirtuar sucesos, de esos que se daban entre nativos y extranjeros, pues para nadie es un secreto que aquí se establecieron medidas esclavistas que no podemos negar resultaron anti humanas por los métodos empleados.

Ahora bien, es justo apuntar que antes de la llegada de los europeos, los propios indígenas dentro de sus códigos, tenían establecidos severos castigos como medida de organización dentro de los diferentes clanes, estos no solo en México sino que por ejemplo los habían en Brasil, Perú y en la Isla Hispaniola (páginas 51 y 52).

Es por ello, que dentro de esta interesante obra de 607 páginas, el lector encuentra no solo un manojo de historias con relación al descubrimiento o al “encuentro o choque de estas dos culturas”, como algunos intelectuales han llamado a dicho acontecimiento, sino que es mediante este libro, el cual además de darnos ciertas versiones de hechos que por décadas nos han contado hasta la saciedad, que nos hemos encontrado con ciertos capítulos de nuestra existencia que a lo mejor han sido pocos manoseados.

Aquí hay posiciones claras de parte de su autor, las cuales a lo mejor y en un futuro no muy lejano bien podrían provocar cierto tipo de discusión que de seguro arrojaría algún tipo de luz a ciertas zonas de la historia que todavía hoy nos luce confusas.

Es por ello evidente la importancia de la lectura de este texto, “Geohispanidad, La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico”; aquí se nos ofrecen versiones que es justo estudiar para ver quien tiene la verdad de todo cuanto han sido estos más de 500 años de historia, y que a lo mejor y por intereses muy propios de terceros, estas pudieron haber sido retorcidas y que Pedro Baños, en esta obra se ha propuesto abrir un debate para con este iniciar lo que bien pudiera ser el esclarecimiento tal vez en un futuro no muy lejano, del auténtico poder geo hispano.