P: ¿Qué es un ambiente obesogénico?

R: Un ambiente obesogénico es el conjunto de factores externos, sociales y físicos que promueven el aumento de peso, facilitando el consumo excesivo de calorías (comida ultraprocesada barata) y fomentando el sedentarismo. Este entorno nos invita a comer mal y a movernos menos, dificultando la adopción de estilos de vida saludables, y el sobrepeso se convierte en una respuesta “normal” a condiciones anormales. La dificultada para mantener un peso saludable no es una simple falta de voluntad sino una lucha contra la presión constante del entorno. Se estima que para el año 2035 más de la mitad de la población mundial (más de 4 mil millones) tendrá obesidad o sobrepeso. Los principales componentes del ambiente obesogénico son los siguientes:

1- Alimentación poco saludable. En la mayoría de los lugares de la ciudad (parques de diversión, mercados, supermercados, plazas, centros de salud y escolares) existe una gran disponibilidad y publicidad de comida rápida, ultraprocesada, alta en grasas y azúcares, que a menudo es más barata y accesible que la comida sana, contribuyendo al desarrollo de obesidad en los más desposeídos.

2- Sedentarismo físico. El diseño urbano está pensado solo para la circulación de vehículos de motor, faltan parques o áreas recreativas; el trabajo y los estudios remotos promueven el sedentarismo.

3-Tecnología y ocio. El ocio basado en pantallas y tecnología reduce el esfuerzo humano. Cada vez más vemos cómo los padres entretienen a sus pequeñines con tabletas, celulares o equipo de videojuegos.

4- Factores socioculturales. Las jornadas laborales extensas, el estrés crónico, la falta de descanso y la presión social también limitan la actividad física.

5- Los niños ahora prefieren jugar en línea, interactuar en redes sociales o ver videos en internet, que jugar al aire libre; y de igual forma los jóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad no se escapan de estos pasatiempos virtuales. Construye y exige un entorno saludable para ti y tu familia. Mañana podría ser muy tarde.