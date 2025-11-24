Publicado por Soraya Lara de Mármol Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: ¿Se aprende a ser vulnerable?

Respuesta de la terapeuta: La persona que nace con cierto aspecto físico no esperado, enfermedades o si no cumple con las expectativas de los padres, tiende a ser más vulnerable emocional y físicamente si el contexto no la acepta ni le dispensa las atenciones merecidas.

En otro sentido, por ejemplo, en los casos de las mujeres víctimas de violencia, habría que considerar los antecedentes familiares o socioculturales y las relaciones interpersonales íntimas que las condicionan a ser más vulnerables.

En un estudio reciente realizado por PACAM, con 74 mujeres que buscaron allí apoyo psicoemocional, se evidenció que las formas de corrección recibidas durante su infancia incluyeron: boches (92.6%), amenazas (64.7%), humillaciones (47.1%) e insultos (51.5%). Además, el 87.7% reportó el uso de correas, el 80.3% chancletas, el 80.3% golpes con las manos, y el 43.7% con palos o varas. Estas prácticas, lejos de educar, infligen dolor y generan malestar emocional.

Estos datos evidencian que la vulnerabilidad psicoemocional se gesta desde la infancia, y que muchas de las niñas que la presentan, cuando son adultas, se convierten en víctimas de violencia en sus relaciones de pareja. Por ello, no se pueden detener las acciones de prevención, formación y difusión del buen trato en la familia.

Mujeres y hombres de cualquier edad deben tomar conciencia de que hay que cambiar los patrones aprendidos que los condicionaron a ejercer el maltrato o a mantener una posición sumisa y reemplazar esos comportamientos para evitar que la violencia no pase de una generación a otra.

Promovamos el buen trato.