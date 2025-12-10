Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿cuáles avances y cuál es la posición que tuvo el país en la Cumbre Mundial del Clima?

R. Según el decir de las delegaciones oficiales y los múltiples movimientos debidamente organizados a nivel internacional que participaron en el evento mundial más importante que anualmente se realiza para ver, analizar y buscar soluciones a la problemática del cambio climático, hay muy pocas cosas, compromisos y acciones que celebrar.

Ni fue la “Cumbre para la Adaptación” que fueron las expectativas sembradas o creadas por las autoridades brasileñas, los anfitriones de la Reunión de las Partes o Cop30, ni tampoco fue la “Cumbre de la Verdad”, como la quiso bautizar el Presidente Lula D’a Silva, al hacer referencia de la gravedad del clima planetario, que en el 2024 rebasó los 1.5 grados centigrados, por encima de la temperatura que reinaba sobre la Tierra, previo a la “Era Industrial” y que evitarla, ha sido el tema central de las 29 Cumbres Mundiales anteriores.

Aunque en los múltiples debates, reuniones, conferencias y negociaciones siempre entraba en debate el tema de la transición energética, la resiliencia climática, la justicia climática y la arquitectura financiera global, para la cual el mundo debe estar preparándose, en las conclusiones del evento, ni siquiera se hizo mención a los combustibles fósiles, algo que encendió las alarmas entre las delegaciones presentes, comenzando por Colombia, la primera en alzar su voz de descontento.

El país, como le correspondía, reafirmó su compromiso con la justicia y acción climática, defendiendo los intereses de los Estados insulares y promoviendo el acceso al financiamiento, transferencia tecnológica y resiliencia. Estas cumbres, aunque queden cortas en sus propósitos y ambiciones, tienen la ventaja de movilizar los máximos talentos mundiales para aportar ideas para la solución y afrontar el mayor desafío civilizatorio.