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Soraya Lara de Mármol

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¿En qué nos beneficia ser bondadosos?

Estas personas experimentan una autogratificación derivada del bienestar que produce la acción altruista.

Bondad

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Pregunta del lector: ¿En qué nos beneficia ser bondadosos?

Respuesta de la terapeuta: La bondad inicia desde muy temprana edad y se asocia con los buenos tratos recibidos en la infancia y se fortalece durante la vida. La persona bondadosa hace el bien porque se siente agradecido. La bondad y la empatía son aliadas.

Estas personas experimentan una autogratificación derivada del bienestar que produce la acción altruista. El gesto surge de la convicción de hacer el bien y se ejecuta con plena conciencia, sin que necesariamente medie la expectativa de recibir algo a cambio, pues el premio reside en el propio acto de dar y de ser bondadoso. En este proceso se activa el sistema de recompensa cerebral, reforzando la experiencia positiva asociada a la conducta prosocial.

El sistema de recompensa también se activa cuando la persona receptora del gesto de la bondad agradece, sonríe, estrecha las manos o muestra algún gesto de gratitud.

El proceso de recompensa en el cerebro incrementa la dopamina (asociada a la felicidad) y las endorfinas (generadoras de bienestar). Entre los cerebros del emisor de la bondad y el receptor agradecido se produce una sincronización. En ese intercambio, el bucle de dar y recibir se fortalece, consolidando la conexión y el bienestar compartido.

La campaña del Banco Popular denominada “La economía de la bondad” nos invita a sincronizar con el gesto solidario y a participar en el bucle generoso de dar y recibir.

Cada acto de bondad se convierte en semilla de bienestar compartido, multiplica la felicidad y fortalece la conexión entre quienes ofrecen y quienes agradecen.

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Soraya Lara de Mármol

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