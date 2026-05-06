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P. Profesor, ¿Cómo califica la acción oficial de detención inmediata del proyecto minero Romero?

R. Oportuna y sensata y nos llama poderosamente la atención el argumento central para la adopción de esta medida tan trascendental para el país: “La Ley 64-00 establece una Licencia Social para validar proyectos de esta envergadura” y así se ha expresado la población.

Esa consigna de “Agua sí, Oro no”, indica claramente hasta dónde San Juan de la Maguana valora sus riquezas hídricas y su compromiso con la seguridad alimentaria de toda la Región Sur del país. Esta es una victoria memorable de los campesinos y un signo de madurez del movimiento ambiental que se ha forjado en el país, que siempre se ha levantado ha puesto en evidencia el rigor con el cual es preciso conducir las causas más nobles en favor de la naturaleza y el bienestar ciudadano.

Siempre hemos sostenido que la Ley Ambiental Dominicana es una excelente norma a observar por las autoridades que nos representan y que, en su esencia encarna la fuerza necesaria para que las aguas, los bosques, las montañas, la biodiversidad y todo el universo que conforma el “patrimonio natural que los dominicanos hemos heredado” de nuestros padres fundadores y que por vía de consecuencias, a nuestra generación le corresponde legar a las venideras, las mismas o en mejores condiciones en que las recibimos.

El compromiso es con nuestros hijos y con su porvenir, pues a ellos no solo les corresponde el pleno disfrute de nuestras riquezas naturales, sino, que al tratar de vivir dignamente, sean sus esfuerzos, el capital necesario y suficiente, para continuar construyendo su propio desarrollo y bienestar, sin agotar su base de recursos, para que la resiliencia siempre se haga presente y jamás se atente contra el mejor seguro de vida: “la sostenibilidad”.