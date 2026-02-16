Consultorio Familiar: ¿Existen personas que temen a envejecer?

Creado: Actualizado:

Pregunta del lector: ¿Existen personas que temen a envejecer?

Respuesta de la terapeuta: Hay personas que experimentan el envejecimiento como una enfermedad catastrófica y temen mostrar una apariencia acorde con su edad.

Envejecer es un proceso natural que refleja el paso del tiempo, lo vivido, lo disfrutado, lo ganado y lo logrado.

Quienes no temen a este ciclo de la vida se reconfortan con mirar el crecimiento de la familia, los logros personales, los aportes sociales realizados y se replantean vivir con coherencia de acuerdo con la edad y disfrutar del bienestar emocional.

Por otro lado, encontramos personas con temor patológico a envejecer, es lo que se conoce como gerascofobia. El doctor en neurociencias Eduardo Calixto la describe como el miedo asociado a la idea persistente, ilógica e injustificada a envejecer, que tiende a aparecer entre los 40 y 55 años.

El doctor Calixto plantea que el temor patológico puede estar asociado a trastornos de la personalidad, como el narcisismo, el obsesivo-compulsivo, el límite, el histrionismo, la despersonalización y el dismórfico corporal.

¿Qué esperan estas personas? Que las reconozcan diciéndoles que lucen bien, que su cuerpo es ideal y que aparentan ser más jóvenes de la edad que tienen.

¿Cómo se manifiesta este temor? A través de cirugías estéticas para lucir un cuerpo juvenil e ideal, dietas excesivas, obsesión por los ejercicios y el estilo de vestuario. Además, presentan dificultad para lidiar con la pérdida de la belleza, la seducción y el poder.

La coherencia interna de asumir la edad con la apariencia y adaptarse al cambio constituye un factor protector de la salud mental.