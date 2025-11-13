Creado: Actualizado:

P: ¿Es cierto que el consumo de café reduce el riesgo de sufrir diabetes mellitus?

R: En la semana de la diabetes mellitus queremos reflexionar sobre el potencial papel del café, la bebida de mayor consumo a nivel mundial, en la prevención de esta enfermedad. En las últimas décadas ha aumentado el número de investigaciones sobre el consumo de café y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, afecciones cardiovasculares, respiratorias, hepáticas, renales, cáncer, enfermedad de Parkinson, entre otras (Emadi RC, Nutrients 2025;17). El consumo habitual de café, especialmente en cantidades moderadas (3 a 5 tazas diarias), se asocia con una reducción significativa del riesgo de desarrollar DM2. Esta relación parece estar mediada por múltiples mecanismos fisiopatológicos, entre ellos la mejora de la sensibilidad a la insulina, el efecto antioxidante y antiinflamatorio de compuestos bioactivos, la modulación de la microbiota intestinal y la regulación hormonal.

Además, el café ayuda a controlar la obesidad (factor de riesgo de diabetes) porque causa sensación de saciedad y aumenta el gasto calórico del organismo (Dulloo AG y col. Am J Clin Nutr 1989;49). Según un metaanálisis de 30 estudios prospectivos, que incluyó aproximadamente 1.2 millones de participantes, hubo una reducción sustancial de 29% en la incidencia de diabetes entre los consumidores de café; y el riesgo de sufrir esta enfermedad disminuyó casi un 6 % por cada taza de café adicional, independientemente de que esta bebida fuera o no cafeinada (Carlström M y col.Nutr. Rev. 2018;76). Estos hallazgos fueron confirmados por otros dos metaanálisis (Kim Y y col. Eur. J. Epidemiol. 2019;34; Di Maso M y col. Adv. Nutr. 2021;38). Además, según otro metaanálisis los enfermos de diabetes que consumen café tienen un reducción en la mortalidad general y cardiovascular (Shahinfar, H y col. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2021;31). En conclusión, consumir 3-5 tazas de café sin azúcar al día puede reducir el riesgo de diabetes y sus complicaciones.