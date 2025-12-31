El Pico Duarte en el foco internacional para el turismo de aventura

P. Profesor, si el destino es el Pico Duarte ¿Qué hay en el camino?

R. Alguien proclamó alguna vez, que el camino es lo más importante del destino.

Nada tiene tanto valor, tanta importancia, tanta trascendencia como lo que se vive en los senderos al Pico Duarte, sin importar por donde se pueda escalar, entre las cinco rutas más importantes Manabao – Jarabacoa, la primera y más corta; Mata Grande – San José de las Matas, la segunda; Sabaneta – San Juan, la tercera; Los Rodríguez – Constanza; la cuarta, El Gallo – Santiago Rodríguez, la última y más difícil de todas.

No hay dos experiencias iguales, ni siquiera repitiendo la misma vía, pues son tantas las riquezas, tantos los ecosistemas, tantos los recursos naturales que paso a paso se interponen en el camino, cada uno más grandilocuente que el anterior y eso es lo que importa, tanto como llegar a la cúspide.

Si usted puede llegar y pernoctar en el Valle del Tetero, ascendiendo por Jarabacoa, Los Tablones o Altos de la Cotorra, nada tendría que envidiarle al que llega al mismo punto ascendiendo por Constanza, Yaquecillo y Los Rodríguez.

Pero hay quienes aseguran y casi les creo, que no puede existir nada mejor que el Valle de Bao y yo casi le doy la razón, si entran por San José de Las Matas, cruzan la Loma del Oro y La Guacarita.

Pero nadie puede convencerme que llegar al Valle de Macutico, desde San Juan – Loma del Aguacate – Alto de la Rosa, no es tanto como tocar el cielo cruzando las nubes.

Sin embargo, también les creo a quienes afirman que lo mejor es escalar por El Sillón de la Viuda, Loma los Platicos, para cruzar la Pelona y llegar al Valle de Lilís, antes que al Pico Duarte, asentado en su pie de monte.