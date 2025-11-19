Creado: Actualizado:

Profesor, ¿Qué hay en las Altas Cumbres de la Madre de las Aguas que los dominicanos ignoramos?

R. Tesoros ecológicos insospechados, donde surgen las fuentes hídricas más importantes que producen las aguas nacionales y donde se anida el porvenir, garantizando el desarrollo que hoy experimenta la República Dominicana. Pocos conocen que los ríos Yaque del Norte y del Sur tienen su cabecera a más de 2 kilómetros verticales y en una misma montaña, el Piquito del Yaque, pero que corren en sentidos opuestos, uno para el Norte, recogiendo las aguas de 12 subcuencas para ir a morir por Monte Cristy en el Océano Atlántico y otro por el Sur, recogiendo las aguas de 8 subcuencas para ir a morir por Barahona en el Mar Caribe.

Pero ¿qué es lo más curioso en ambos casos? Que sus altas cumbres están matizadas por altiplanos, llanuras, valles y lagunas glaciares, donde la escarcha y las bajas temperaturas crean un ambiente casi irreal, donde al amanecer se camina sobre el hielo, en medio del Pajón Blanco (cristales de rocío), particularmente en invierno, en medio de picos pronunciados y extensas alfombras de coníferas (pinares). En las alturas del Yaque del Norte encontramos el Valle de Bao, el más grande y famoso de la Cordillera Central; mientras que en las alturas del Yaque del Sur, son famosos los valles del Tetero, Macutico, Lilís, Sabana Nueva y Sabana Vieja, así como los vallecitos La Nevera, La Pirámide, Los Manieleros, Puerca Amarilla y Los Robles, todos en Valle Nuevo.

¿Qué tienen en común y qué los hace únicos y excepcionales? Se comportan como auténticos desiertos, con temperaturas muy frías hasta congelar por las noches, y más calientes que los bosques el entorno, de día; dando lugar al desarrollo de plantas y animales super especializados.