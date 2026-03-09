Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: ¿La mujer dominicana ha logrado avances?

Respuesta de la terapeuta: Si, ha alcanzado logros visibles y cuantificables.

Durante el siglo XX se inició en la República Dominicana el proceso de transformación de las mujeres dominicanas gracias a la visión de Abigail Mejía. En 1922 se creó un partido integrado por mujeres, con el cual se impulsó la lucha por sus derechos femeninos. En 1931 se fundó la Acción Feminista Dominicana para promover el sufragio femenino. Entre 1942 y 1943 se integró el primer grupo de mujeres congresistas. Al día de hoy, las mujeres han ocupado vicepresidencias, ministerios, y las presidencias de las Cámaras de Diputados y del Senado, entre otros puestos políticos de relevancia.

En pleno siglo XXI, las mujeres continúan su proceso de autonomía con cambios concretos y plausibles. El 65 % de la matrícula universitaria está representada por ellas. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, las mujeres representan el 71 %. Ellas se han apoderado del interés por la profesionalización.

En otro escenario, el 52.6 % de las Mipymes están lideradas por mujeres. De manera que, gradualmente, la feminización sigue un curso imparable, lo que no solo se traduce en un beneficio individual, sino familiar y colectivo.

Al empoderarse a través del conocimiento, la reflexión y el cuestionamiento, las mujeres pueden transformar toda una cultura. Diversos estudios señalan que poseen una mayor capacidad de adaptación a las prioridades, una mejor conexión neuronal para el entendimiento del idioma y habilidad para pensar con ambos hemisferios cerebrales de manera más exitosa y rápida (Calixto, 2024).