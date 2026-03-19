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P: ¿Por qué los pacientes con bolsas de colostomía pueden presentar diarrea?

R: La colostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar una parte del intestino grueso creando una abertura (estoma) entre éste y la pared abdominal externa. Se coloca una bolsa de estoma en la abertura y sobre la piel como una vía alternativa para la eliminación de las heces. El volumen de la ileostomía suele depender de la ubicación del estoma, la cantidad de intestino extirpado y la cantidad que queda. Cuanto mayor sea la resección, más líquida será la deposición esperada. Después de una cirugía abdominal, la mayoría de estos pacientes no están preparados para retomar una dieta completa de inmediato, debido a que el intestino tarda un tiempo en recuperarse del trauma quirúrgico. Inicialmente, se suele empezar con pequeños sorbos de agua, luego se prueba progresivamente la tolerancia con diferentes cantidades de otros líquidos (te, zumos y leche descremada sin lactosa) antes de introducir los alimentos sólidos con fibras, hasta que el enfermo pueda volver a comer tres veces al día (Fundación NHS, hospitales universitarios de Cambridge, 2022). La principal función del intestino delgado es digerir los alimentos y absorber los nutrientes; mientras que el intestino grueso se encarga de absorber agua y sales minerales, forma y almacena las heces para su posterior expulsión. En general, la extirpación de los segmentos terminales del intestino grueso (colon descendente o izquierdo, recto o sigmoides) no causa alteraciones en la absorción de nutrientes, agua o sales minerales, por lo que no suele producirse diarrea. Esta es más frecuente si se extirpa un gran segmento del colon, especialmente el colon ascendente (derecho) y/o la válvula ileocecal, la cual conecta el intestino delgado con el grueso y sirve de freno para retardar el tránsito de las heces. En caso de diarrea debe ingerirse suficiente cantidad de agua fuera de las comidas (10 vasos al día), a temperatura ambiente acompañada de sales minerales, y hacer 5-6 comidas pequeñas. El próximo jueves hablaremos de la dieta.