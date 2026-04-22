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P. Profesor, ¿Qué está pasando en las Dunas de Baní?

R. Justamente todo lo que no debería pasar en un área protegida, que, a medida que pasa el tiempo, parece más desprotegida. Solo acaba de ser incendiada, incinerada y quemada la caseta de acceso al Monumento Natural Félix Servio Ducoudray, precisamente al paso de las autoridades de la Institución rectora de los espacios legalmente establecidos como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables del Estado y pueblo dominicanos.

Pero esta acción desaprensiva, insensible e inhumana, porque los impactos luego se revierten contra los propios agresores, no sorprende a nadie, pues allí existe un Servicio de Guardaparques, se militariza frecuentemente la zona, se destruyen casuchas de invasores, se detiene la extracción de la arena, se apresan a quienes tumban y queman, se destruyen empalizadas, se colocan barreras físicas y hasta se compran y venden parcelas y todos estos desmanes los recoge la prensa radial, escrita y televisiva, sin que pase nada ni haya consecuencias.

Lo más serio del caso es que se trata de un ecosistema único en el país, en las antillas y en la América Insular, que no solo es el hábitat natural de especies de plantas y animales endémicos, algunos de los cuales, tienen endemismo local o regional, vale decir, que el único lugar del mundo donde se encuentran, es allí; si no que son dunas móviles, claro, y otras fijas, pero que resultan ser réplicas auténticas de los principales desiertos tropicales del planeta, que debe llenarnos de orgullo y ser un activo fijo para la promoción y el desarrollo turístico de la República Dominicana.

Este no solo debe ser un asunto de preocupación oficial, ni siquiera del Ministerio de Medio Ambiente, si no de cada hijo de Quisqueya, quienes debemos considerarnos auto-agredidos y auto-despojados de nuestras grandes riquezas naturales.