¿Cuáles reflexiones resultan relevantes para la RD, con motivo del Día Mundial del Agua 2026?

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P. Profesor, ¿Cuáles reflexiones resultan relevantes para la República Dominicana, con motivo del Día Mundial del Agua 2026?

R. Dos esencialmente emergen de cara al porvenir: ¿Dónde están las reservas de aguas estratégicas para la capital dominicana, como principal asentamiento humano del país?, la primera y la segunda: ¿Dónde se encuentran las fuentes hídricas que pueden sustentar el crecimiento inusitado del turismo, actualmente en marcha en República Dominicana?

Aunque la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen tres grandes ríos (Ozama, Isabela y Haina), que le pueden abastecer de suficientes volúmenes de aguas seguras, vale decir, que le pueden llegar por gravedad, hasta ahora la estrategia se ha enfocado hacia el suministro de aguas prestadas principalmente, como las provenientes del Río Nizao, trasvasadas hacia los dominios de las antes mencionadas, igualmente utilizadas, pero en menor proporción. Más temprano que tarde comprenderemos el gran acierto del Acueducto Barrera de Salinidad y los potenciales de Ozama – Don Juan, Comate – Comatillo, Sabana – Yabacao.

De los Polos Turísticos, solo Puerto Plata goza de agua en abundancia. Bayahíbe tiene que cuidar la Reserva Hídrica de Padre Nuestro como la niña de sus ojos. Capcana, Punta Cana y Bávaro han sobre-explotado sus limitadas reservas subterráneas, hasta hacerlas insostenibles y ahora tienen que pensar seriamente en los aprovechamientos de Sanate y Chavón, al igual que Uvero Alto, Macao e incluso Cortesito, que deben mirar hacia el Río Maimón; así como Miches – La Vacama, no pueden perder de vista al Río Nisibón, aunque tienen abundantes fuentes alternas.

Conforme avance Cabo Rojo – Bahía de las Águilas, tendrá que mirar hacia el Río Nizaíto y Monte Cristy, que está por despertar, veremos qué pasará con la Presa de Guayubín en construcción, pero el mejor seguro lo tiene la Presa de Monción.