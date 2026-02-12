Creado: Actualizado:

P: ¿Qué relación existe en el sueño y el riesgo de diabetes mellitus?

R: El sueño es un proceso reparador para el cerebro y necesario para preservar la salud. Existe una relación bidireccional entre los trastornos del sueño y la diabetes tipo 2 (DM2).

La DM2, sus complicaciones (dolores de extremidades, hipoglucemia nocturna), levantarse con frecuencia a orinar y el uso de metformina pueden afectar la calidad y la duración del sueño. Los trastornos del sueño también afectan negativamente el control glucémico (Rodríguez I. y col. Ciencia Latina Salud, 2025).

El sueño insuficiente o de mala calidad reduce la sensibilidad a la insulina, descontrola el azúcar en sangre (glucemia) y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2.

La apnea obstructiva del sueño y la falta de sueño reparador se relacionan estrechamente con un mayor riesgo de obesidad y DM2; e igualmente, las alteraciones del sueño en etapas tempranas del embarazo aumentan el riesgo de diabetes gestacional (Guadamuz J y col. Revista Médica Sinergia, 2022).

Existe una relación en forma de U entre la duración del sueño nocturno y el riesgo de DM2, siendo mayor cuando se duerme menos de 7 o más de 8 horas, si el sueño es de mala calidad, y cuando las siestas habituales duran más de 1 hora (Liu H y col. Annals of Medicine, 2025).

El exceso o la deficiencia y la mala calidad del sueño aumentan la secreción de grelina (hormona del hambre) y disminuyen la secreción de la hormona de la saciedad (leptina), por lo cual se consume más comida, se almacena más grasa corporal (obesidad) provocando resistencia a la insulina y DM2.

También se segregan sustancias inflamatorias (proteína C reactiva, interleucina-6) y cortisol que causan resistencia a la insulina y mayor consumo de alimentos durante la noche; y al día siguiente la fatiga y la somnolencia limitan la actividad física.

Se recomienda dormir 7-8 horas de sueño placentero. ¡Ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre!