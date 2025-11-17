¿Cuáles son las consecuencias de los desacuerdos entre los padres al estilo de disciplina de los hijos?

Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: ¿Cuáles son las consecuencias de los desacuerdos entre los padres respecto al estilo de disciplina de los hijos?

Respuesta de la terapeuta: Es una situación que ocurre con cierta regularidad en detrimento del bienestar de los hijos.

Una de las incongruencias de los padres en este sentido es cuando uno tiende a ser autoritario y el otro permisivo.

Las consecuencias suelen ser catastróficas, pues los hijos establecen una alianza con el padre permisivo en contra del autoritario. Tienden a escabullirse para lograr lo que quieren a través del padre manipulable, dada su fragilidad para establecer límites claros, firmes y coherentes.

Otra práctica riesgosa es cuando los padres se unen para atacar a los hijos, como mecanismo de evitación de sus propios conflictos. Desvían a los hijos, sobre todo al más vulnerable.

Si los padres tienen una relación conflictiva, es probable que uno de los hijos adolescentes muestre un comportamiento delictivo.

La división entre los padres es la puerta de entrada a la autoridad ineficaz, un bucle riesgoso para los hijos, pues no encuentran una estructura funcional parental que les garantice estabilidad, predecibilidad, seguridad, guía y confianza.

Los hijos necesitan que sus padres sean una díada fortalecida que les sirva de contención moral, ética y de una conciencia clara de quiénes son y qué se espera de ellos.

Todo padre debe saber que el proceso de madurez del cerebro en las hembras se completa a los 22 años y en el varón a los 26.

Los padres son referencia para el desarrollo emocional y social, y la formación de la identidad.