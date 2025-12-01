Suben ratings de LIDOM

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) gana cada año más prestigio a nivel internacional. No se exagera cuando la certifican como la mejor liga del Caribe. ¿Cómo se explica este crecimiento?

Todavía cuenta con el mejor talento de peloteros en el campo de juego.

Triunfa en la mayoría de las Series del Caribe.

Es la que recibe más atención desde los Estados Unidos, donde se juegan las Grandes Ligas.

Como simple ejemplo, el jonrón del año pasado de Junior Caminero fue visto por más de 100 millones de personas. Pero, ¿cómo se explican los altos ratings?

Caso 1: Ha aumentado en un 30% la cantidad de mujeres interesadas en la pelota invernal.

Caso 2: Han subido los niveles de popularidad en todo el país de equipos como Licey, Águilas y Escogido, dueños entre todos de más del 75% del mercado RD.

Caso 3: La audiencia se ha expandido y eso también multiplica la cantidad de seguidores.

Simple ejemplo: la temporada pasada se estableció récord de rating en YouTube y en televisión abierta, consolidando una audiencia que pasó los 10 millones de personas. Ahora la gente puede seguir los juegos por TV, YouTube, celulares, laptops y computadoras, lo que facilita todo. Usted puede ir manejando desde Miami a Los Ángeles y ver el juego vía celular. ¿Eso afecta o beneficia la asistencia a los juegos?

Desde hace algunos años —no desde el 2025— las personas han enfrentado obstáculos para ir al play y aunque usted no lo vea lleno, la mayoría de los asientos del centro están vendidos.

El interés por la pelota sigue alto, solo que ahora la gente acomoda mejor su estilo de vida.