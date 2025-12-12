Contagio y contaminación en política

Creado: Actualizado:

Ocasionalmente es necesario repetir algunos conceptos para que permanezcan en la conciencia de la ciudadanía y quiero ratificar que no son lo mismo contagio y contaminación porque las enfermedades se contagian y la contaminación destruye elementos naturales provocando polución y envenenamiento medioambiental. Ambas condiciones pueden combatirse con recursos físico-químicos purificadores, unos llamados medicamentos, otros antisépticos, pero los efectos pueden ser diferentes. La contaminación daña, pero es raro que mate, el contagio enferma y es más frecuente que deje secuelas o sea mortal.

Nuestro sistema judicial está contagiado de corrupción, una pandemia mundial que ha provocado enormes desgracias humanas. Lo peor es que ha contagiado a nuestros políticos y un gran segmento de la clase gobernante. Nuestro pueblo está contaminado con el clientelismo y el presidencialismo y lo real es que muchos legisladores tienen su clientela, su “hombre del maletín”, sus aumentos antojadizos de sueldo, cofrecitos y barrilitos, y por eso es que confiar en las cámaras legislativas para “salvar el país” no es más que una ilusión de contagiados de optimismo irracional o estupidez colectiva.