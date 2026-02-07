Crecimiento caro: cuando la inversión deja de rendir

Creado: Actualizado:

De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) —componente fundamental del Producto Interno Bruto (PIB)— representó en 2025 alrededor del 25.4% del PIB, en un contexto en el que la economía creció apenas 2.1%. Esta combinación obliga a mirar más allá de las cifras agregadas y a examinar un elemento clave del desempeño económico: la eficiencia de la inversión.

Para ello resulta útil el Incremental Capital-Output Ratio (ICOR), indicador que relaciona la inversión con el crecimiento económico y permite estimar cuántas unidades de capital se requieren para generar una unidad adicional de producto. Un ICOR bajo indica alta eficiencia (por ejemplo, un ICOR de 3 implica que tres unidades de capital generan una unidad de crecimiento), mientras que un ICOR elevado refleja ineficiencia: se necesita mayor monto de inversión para obtener el mismo resultado de crecimiento.

En términos simples, un INCOR elevado significa que cada peso invertido rinde cada vez menos crecimiento.

En el caso dominicano, la relación entre la FBCF y el crecimiento en 2025 arroja un ICOR efectivo cercano a 12.1, señal inequívoca de deterioro sustantivo de la eficiencia económica. Este resultado no es un accidente estadístico, sino la manifestación de problemas estructurales acumulados.

Durante años, la República Dominicana operó con un ICOR relativamente bajo, lo que permitió crecer a buen ritmo con tasas de inversión moderadas. Ese período, sin embargo, parece haber quedado atrás. Hoy predominan proyectos más costosos, cuellos de botella institucionales, retrasos en la ejecución, fragmentación del gasto de capital y un sector privado mucho más cauteloso. El resultado es un ICOR elevado que conduce a una conclusión incómoda: se requiere cada vez más capital para lograr tasas de crecimiento similares a las del pasado, algo que, en las condiciones actuales, resulta difícil de sostener.

Si en 2026 el ICOR se mantuviera en niveles de 8, 10 o incluso 12 —valores perfectamente plausibles en contextos de incertidumbre, inversión defensiva, proyectos de bajo retorno o simple subejecución— el crecimiento compatible se reduciría drásticamente. Con una FBCF de 25.4% del PIB, un ICOR de 8 permitiría un crecimiento cercano al 3.2%; con un ICOR de 10, el crecimiento caería a 2.5%; y con un ICOR de 12, apenas alcanzaría 2.1%, prácticamente idéntico al observado en 2025.

Este ejercicio deja al descubierto una verdad que rara vez se reconoce con claridad: sin un aumento de la inversión o sin una mejora sustantiva de su eficiencia, la economía dominicana no puede crecer al 4.0 - 4.5%, como proyectan las autoridades. Más que una proyección, se trata de una aspiración: una apuesta al futuro que ignora las restricciones del presente.

El riesgo de fondo no es crecer poco durante un año. El verdadero peligro es normalizar un crecimiento estructural de 2–3% en una economía que necesita crecer más rápido para generar empleos formales, elevar salarios reales y fortalecer las finanzas públicas. A ese ritmo, el crecimiento per cápita se vuelve marginal y la promesa de convergencia se transforma en retórica vacía.

Por ello, la discusión honesta no debería centrarse en defender o cuestionar una cifra aislada, sino en responder una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Qué está ocurriendo con la eficiencia de la inversión doméstica? Si la inversión pública sigue estancada —como se desprende del presupuesto aprobado—, si no se despejan los obstáculos que frenan la inversión privada y si no mejora la calidad del gasto de capital, el resultado será predecible: bajo crecimiento, aunque el discurso sea optimista.

Los datos son un espejo y hoy ese espejo devuelve una imagen clara: sin invertir más y, sobre todo, sin invertir mejor, la economía dominicana no puede aspirar a crecer más rápido. Ignorar esa realidad no la hará desaparecer; solo hará que el ajuste llegue más tarde, con menor margen de maniobra y mayor costo social.

En conclusión, con una FBCF que no aumenta y un ICOR deteriorándose hacia niveles de 8–12, no existe ningún fundamento macroeconómico serio para proyectar crecimientos de 4%–4.5%. Esas cifras solo serían posibles si la inversión aumentara de forma sostenida o si la eficiencia del capital mejorara drásticamente. Ninguna de esas condiciones es hoy visible.