El próximo domingo 23 se celebra la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Para los creyentes, además de Rey, fue juez con corazón de pastor. En tal sentido, al ver que no todos conocen el significado de Cristo Rey, entendí propicia la ocasión para exponer algunas ideas sobre la procedencia del nombre. Según estudiosos, procede del texto de San Mateo 25,31, cuando habla de la solemnidad de Jesucristo, Rey de Universo.

Según algunos escritos, el evangelio dice que “tendremos un juicio futuro, pero igualmente nos ofrece la clave para que podamos prepararnos desde ahora. Igualmente nos da a entender que el Señor está entre nosotros, pero no de manera gloriosa, como vendrá en el final de los tiempos; sino como pastor con rostro de oveja. Y la grandeza se da, porque siendo Rey, se presentó como pobre; siendo juez, se mostró como mendigo de justicia”. Estando entre su pueblo y a pesar de haber hecho milagros increíbles, muchos no lo reconocieron como tal. Ni siquiera parte de sus propias ovejas. Lo interrogaron, lo maltrataron y lo crucificaron.

“Al acercarse la fiesta de Cristo Rey, deberíamos meditar sobre el lugar donde converge todo aquello que hemos vivido, celebrado, escuchado y sentido como creyentes durante el año, y que además, nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Hemos conducido nuestra oración al conocimiento de Cristo? ¿Nos ha llevado la Eucaristía a un mayor arraigo en Jesús? ¿Hemos sentido, en nuestras propias carnes, la llamada del Señor a ser colaboradores de su Reino? Si así ha sido, podemos decir que todo ha sido por Cristo, en Cristo y con Cristo”.

En el mismo sentido, aprovecho este espacio para reflexionar acerca de la famosa expresión de que “todos los caminos conducen a Roma”, que, según leí, “proviene de la época del imperio donde se construyeron más de 400 vías y miles y miles de kilómetros para comunicar la capital, Roma, considerada el centro donde convergía el poder del imperio con las provincias más alejadas. En muchas ocasiones estos caminos fueron creados de forma espontánea por las propias legiones. Sin embargo, desgraciadamente, no todos los caminos, conducen ni a Roma ni a Cristo. Lamentablemente a nuestro paso se abren muchos atajos por los que, queriendo o sin querer, buscamos nuestros peculiares reinos”

Estando el Señor entre los suyos, no lo reconocieron ni sus propias ovejas ni las cabras fuera del redil. Ambos grupos le interrogan: “Señor, ¿cuándo te vimos...?” ¡El Señor fue el gran desconocido, y lo sigue siendo! Sin embargo, quienes le pertenecen, sus ovejas, lo imitan y hasta lo representan sin saberlo. En el texto, siendo ovejas, se comportaron como pastor: alimentando, sanando, acogiendo... Recibirán el llamado a heredar el Reino, identificados como benditos de mi Padre”.

“El mismo Jesús, como pastor, cuidó a sus ovejas, les dio el ejemplo, el espacio y el tiempo de cómo ejercitarlo entre ovejas y ovejas. Entra al gimnasio de la santidad mediante las obras de caridad y misericordia. Tú y yo somos la carne del mismo Cristo. Ya casi a las puertas del Adviento, que inaugura el año litúrgico, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo en nuestras vidas. Que no te pase la vida sin ver a Jesús tan cerca de ti y que ningún otro tesoro, reluciente al ojo humano, te aparte del Rey soberano”.