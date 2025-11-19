Creado: Actualizado:

(A mi hija Karina)

A propósito del fin de año, en mi iglesia me han encargado una exposición de siete (7) minutos sobre el nacimiento de Jesucristo.

No solo porque he sido predicador durante años, como también he hablado mucho en televisión y escribo esta columna por décadas, porque también maestro universitario, he tenido que sentarme a pensar cómo puedo resumir, en siete minutos, lo que fue y ha sido el advenimiento de Cristo para toda la humanidad.

Mi mente me lleva hasta José Mercedes Acevedo Díaz, mi padre, santocerrano, quien siendo niño estuvo en el convento de los dominicos y trataba de cerca al célebre fray Cipriano de Utrera, y me relataba anécdotas como la de monseñor Meriño, quien cierta vez, asistiendo a un cónclave en Roma, fue sentado en una gran mesa junto a otros prelados, y se le entregó a cada uno una hoja con el tema que debía abordar. A nuestro obispo, le fue puesta una hoja en blanco con un trazo o tachado en forma de cruz que indicaba que debía guardar silencio y ceder el turno a otros prelados más versados o representativos.

Pero, en vez de callar, Meriño, poniéndose de pie, blandió en su mano la hoja, agradeció el privilegio de haberle tocado el tema más hermoso e importante: el de la Cruz y la Nada.

Tras lo cual, dejando con bocas abiertas a todos los nobles asistentes, durante cerca de una hora, sin detenerse, disertó sobre, el crucificado, la luz del mundo, frente a la nada, la oscuridad y la negación de Dios; sobre la salvación versus la perdición de los hombres.

Es curioso, pero tengo problema para hablar con tanta brevedad sobre precisamente el más importante acontecimiento en toda la historia de la humanidad.

Especialmente en esta época, en que miles de millones de habitantes del planeta ignoran, desmeritan o simplemente pasan por alto el significado de las celebraciones navideñas.

La tradición relata que el cielo se iluminó con un gran lucero, y que príncipes y pastores acudieron siguiendo la ruta de una luz magnificente: Luz, amor, esperanza salía del pesebre.

Quien conoce a Cristo sabe, sin duda, que todo él es luminosidad plena. Que enciende el pensamiento, levanta los ánimos aún de los más desposeídos y aplazados de la tierra. Que como seguramente dijo el obispo Merino en aquella ocasión, sin esa cruz, sin ese sacrificio, el mundo permanecería en total tiniebla, en una nada nauseabunda como la han saboreado ilustrados ateos e incrédulos de siglos pasados y de nuestros días.

La lucha entre el ser y la nada, entre la cruz y la tiniebla, es cosa de todos los días, de cualquier persona; en cambio, a los que creemos y seguimos la luz del redentor, nos suele cubrir una paz indescifrable.

La Navidad intenta ser robada con engañifas del márquetin y de la IA.

Pero, así como el sol de cada mañana nos levanta con ánimos nuevos, cada Navidad es época para recordar y renovar la Victoria que nos pertenece.