Algunas curiosidades del vino

El vino, más que cualquier otra bebida, está íntimamente ligado a la celebración y el culto a través del tiempo y la historia. El vino no era un lujo, sino un elemento básico de la vida, consumido por personas de todas las clases sociales y edades.

Los egipcios asociaban a varios dioses con el vino ya en el año 4000 a. C., siendo Hathor, su diosa patrona del vino. De igual manera, los griegos alababan a Dioniso como el dador de todos los buenos dones y lo identificaban como el patrón del vino. Los romanos, por su parte, creían que el vino fue otorgado a la raza humana por Júpiter, el gran dios del aire, la luz y el calor. Casi todas las festividades religiosas romanas coincidían con fases importantes del ciclo agrícola de la viticultura y la producción de vino.

Las culturas asiáticas también asocian el vino con lo espiritual, como se aprecia en los grandes barriles de sake que se encuentran en los santuarios sintoístas japoneses y en la colocación del vino en los altares ceremoniales en honor al dios chino de la prosperidad.

El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. El sacramento de la comunión cuando el sacerdote toma vino, también muestra una relación espiritual con Dios.

Con los años, hubo razones sociales y culturales para la prohibición del alcohol en los Estados Unidos por la ley Volstead de 1920 hasta su derogación en 1933.

Thomas Welch, ministro metodista y dentista norteamericano, se opuso tan rotundamente al alcohol que perfeccionó un proceso para eliminar la levadura producto de alcohol del jugo de uva. Así nació la Compañía Welch en 1869, de la pasión por servir a Dios ayudando a su Iglesia a dar a su comunión el ‘fruto de la vid’, en lugar de alcohol.