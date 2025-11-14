El Debate entre la Tolerancia Religiosa y la Soberanía Cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reciente polémica en torno a la detención de la construcción de la Mezquita Nurul-Islam en la zona turística de Bávaro/Punta Cana ha encendido un debate que trasciende lo urbanístico para adentrarse en la compleja dinámica de la tolerancia religiosa y la soberanía cultural en la República Dominicana. La Constitución muestra, en el artículo 45, garantiza la libertad de conciencia y de cultos. Esto significa que el Estado reconoce el derecho de las personas a tener y expresar libremente sus creencias religiosas y morales, siempre y cuando se respeten el orden público y las buenas costumbres.

La expansión del Islam en América Latina, y de manera particular en el Caribe, plantea preguntas sobre cómo las naciones con identidades históricamente cristianas gestionan el crecimiento de nuevas comunidades de fe, especialmente cuando estas se vuelven visiblemente prominentes.

Un islam con Raíces Históricas

Soberania

Aunque la conversación se centre en la actualidad, la presencia islámica en la región no es nueva. Sus raíces se remontan a los esclavos africanos traídos en el siglo XV, aunque la comunidad moderna se consolidó con la inmigración de árabes musulmanes (principalmente sirios y libaneses) a partir del siglo XIX, con focos importantes en Argentina, Brasil y Venezuela.

Sin embargo, el crecimiento reciente se debe a una segunda ola de migración y, notablemente, a las conversiones dentro de la población local, lo que confiere a estas comunidades una visibilidad creciente y la necesidad de lugares de culto adecuados, como en el caso dominicano.

Haití: Un Espejo de Inquietud Regional

El caso de Haití, país con quien compartimos la isla con la República Dominicana, a menudo se utiliza como un punto de referencia que alimenta la preocupación. En medio de su profunda crisis económica e institucional, el Islam ha experimentado una notable expansión, marcada por la proliferación de mezquitas mas de 7…

Expertos han señalado la inquietud sobre la falta de transparencia y regulación en la financiación de estos centros religiosos, sugiriendo que la crisis haitiana podría estar siendo aprovechada por organizaciones externas con agendas ideológicas específicas, lo que plantea un riesgo de radicalización que, aunque minoritario, genera alarma en la región.

El "Caso Bávaro": ¿Problema Legal o Conflicto Cultural?

La Mezquita Nurul-Islam de Bávaro, una estructura de gran envergadura cuya construcción se detuvo para una revisión de licencias y cumplimiento de ingeniería, se ha convertido en el símbolo de esta tensión en el país.

Si bien las autoridades han señalado que la suspensión es de naturaleza legal y administrativa (posibles violaciones de permisos iniciales), la controversia adquirió rápidamente un cariz ideológico:

Preocupación por la Financiación: La magnitud del proyecto en una zona donde la comunidad musulmana es pequeña ha levantado sospechas sobre el origen de los fondos.

Reacción Legislativa: él diputado Elías wessin Chavez ha anunciado la intención de someter un proyecto de ley para prohibir la Sharía (Ley Islámica) y la construcción de mezquitas en el país, basando su propuesta en la defensa de los valores culturales, la identidad y la tradición cristiana de la República Dominicana.

La pregunta que queda en el aire es si la República Dominicana será capaz de balancear su histórica tradición de tolerancia con la necesidad de regular transparentemente las construcciones y el financiamiento de las organizaciones religiosas extranjeras, garantizando tanto la libertad de culto como la seguridad y la identidad nacional.

Próximos Pasos

Se espera que las autoridades de construcción y el ayuntamiento de la zona turística emitan un informe final sobre la legalidad de la mega mezquita. Mientras tanto, el debate en el Congreso Nacional y la opinión pública seguirá abierto: ¿Cómo debe la República Dominicana gestionar la creciente visibilidad de nuevas religiones sin caer en la intolerancia?